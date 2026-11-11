김병진 서울시의원 “하수관로 공사 매몰 사망 반복… 서울시, 시정조치 이행까지 확인해야”

2024년 동대문구 이어 올해 강남구 수서동서 하수관로 공사 중 작업자 사망

착공 전 흙막이 계획부터 공사 중 현장점검까지 자치구 공통 안전관리 기준 마련 촉구

이미지 확대 질의하는 김병진 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 도시안전건설위원회 김병진 의원(더불어민주당, 강서6)은 지난 9일 서울시 물순환안전국 행정사무감사에서 하수관로 정비공사 중 작업자가 매몰돼 숨지는 사고가 잇따른 데 대해 서울시의 후속조치를 점검하고, 자치구에 공통으로 적용할 재발방지 대책 마련을 촉구했다.강남구 치수과 사고 동향보고에 의하면 지난 5월 27일 강남구 수서동에서 직경 1,100㎜ 하수관 설치 작업 중 굴착사면이 붕괴되어 작업자 1명이 사망했다. 앞서 2024년에도 동대문구 전농동 하수관 교체 공사 현장에서 작업자 1명이 매몰되어 목숨을 잃었다. 이에 김 의원은 수서동 사고의 정확한 원인과 흙막이 등의 안전조치가 제대로 이행되었는지 철저히 확인하라고 요구했다.김 의원은 하수관로 정비공사가 주로 자치구 주관으로 시행되고 서울시 예산이 재배정되어 투입되는 구조인 만큼, 서울시가 직접 자치구의 안전관리 실태를 점검하고 개선을 유도해야 한다고 질타했다. 이어 수서동 사고 이후 서울시가 도입한 안전관리 강화조치의 실효성을 따져 물으며, 현장점검에서 적발된 미흡 사항들이 실제로 시정되었는지 끝까지 확인했는지 집중 추궁했다.김병진 의원은 “하수관로 정비는 시민 안전을 위해 필요한 사업이지만, 그 과정에서 작업자가 목숨을 잃는 사고가 반복돼서는 안 된다”며 “착공 전 흙막이 등 안전조치 계획을 확인하고, 공사 중 현장점검에서 지적된 사항은 시정 여부까지 확인할 수 있도록 자치구 공통 기준을 마련해야 한다”고 강조했다.류정임 리포터