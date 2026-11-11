박규남 서울시의원 “시립대, 대학과 지역의 동반성장의 흐름에 맞게 지역 연계 강화해야”

서울시립대 올해 1학기 서비스러닝 6강좌, 전체 강좌의 0.28%에 불과

“지역과 대학이 함께 성장할 수 있도록 유일한 공립대학인 시립대가 먼저 나서야”

이미지 확대 지난 9일 열린 기획경제위원회의 서울시립대학교 행정사무감사에서 서울시립대학교 총장에게 질의하는 박규남 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 서비스러닝 축소와 지역 연계 부족 지적

라이즈 흐름에 맞춘 주민 접점 강화 주문

전농15구역 재개발 따른 주거 대책 요구

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서울시의회 박규남 의원(더불어민주당, 동대문4)은 지난 9일 열린 기획경제위원회의 서울시립대학교(이하 ‘시립대’) 행정사무감사에서 서비스러닝 강좌 축소와 지역 연계 부족을 지적하고, 지역 주민을 위한 접점 강화를 주문했다.박 의원은 “라이즈(RISE) 사업은 지역과 대학의 동반 성장을 도모하는 교육부의 핵심 정책으로 앞으로 대한민국 대학의 미래다”라며 “나아가 지역 인재 발굴 및 정착 확대를 위해 앵커 사업으로 재구조화했는데 이 같은 흐름에 시립대가 동참하고 있는지 의문이다”라고 말했다.지방자치단체 주도로 지역 발전과 연계해 대학을 지원하는 지역혁신중심 대학지원체계인 라이즈 사업이 2025년부터 전국에서 시행되며 서울시가 5년간 4225억원의 예산을 투입한다. 올해 앵커 사업으로 재구조화되면서 지역 내 분산 지원은 줄고 지자체 간 초광역 협업이 확대된 가운데, 서울시립대 원용걸 총장은 서울라이즈위원회 공동위원장을 맡고 있다.학생들이 전공 지식을 활용해 지역사회 현안을 해결하도록 도입된 서울시립대 서비스러닝 프로그램은 축소 추세를 보이고 있다. 행정사무감사 자료에 따르면 올해 1학기 관련 강좌는 6개, 수강생은 63명으로 전년 동기 9개 강좌, 101명에 비해 감소했다. 이는 전체 2124개 강좌 중 0.28%에 불과한 수치다.박 의원은 학생과 지역사회를 연결하는 서비스러닝 프로그램이 꾸준히 감소하고 있음을 지적했다. 10년 넘게 운영되어 온 해당 프로그램을 객관적으로 평가하고 실효성 있는 개선 방안을 마련해야 한다고 강조했다.또한 “시립대는 다른 사립대와 달리 서울시민의 세금으로 운영되는 유일한 공립대학”이라며 “동대문구 내에 위치하는 만큼 서울시민과 지역주민과 함께 상생하고 동반성장할 수 있는 깊은 고민이 필요하다”고 강조했다.끝으로 박규남 의원은 전농15구역 재개발이 본격화되면 학생들의 주거 부담이 커질 수 있다고 우려했다. 또 “향후 이뤄질 재개발로 인한 이주와 철거로 학생 거주공간이 사라질 수 있다”며 “학생의 주거 문제 해소를 위해 지금부터 고민해 달라”고 요청하고, 기숙사 증축 외에도 주거 공백을 완화할 대책을 함께 마련할 것을 주문했다.류정임 리포터