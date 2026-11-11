오천진 서울시의원 “한강버스 사업의 성공적 추진을 위한 4대 정책 제안”

행정사무감사서 “한강버스, 미래 가능성 살리되 재정·책임성 강화해야”

① 요금·서비스 체계 차등화 ② 남산-용산공원-국제업무지구-한강 관광·경제 동선 구축 ③ 승선료 외 수익 확보 ④ 책임 있는 경영계획 마련 촉구

이미지 확대 지난 10일 서울주택도시개발공사 행정사무감사에서 서울주택도시개발공사 사장에게 질의하는 오천진 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 한강버스 성공 위한 4대 정책 방향 제시

차등요금·관광연계·부대수익·재정책임 강조

리베이트 의혹·적자 공개와 수사협조 촉구

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서울시의회 주택공간위원회 오천진 의원(국민의힘·용산구 제1선거구)은 지난 10일 서울주택도시개발공사(이하 SH공사) 행정사무감사에서 한강버스 사업의 성공적 추진을 위한 4대 정책 방향을 제안하고, 요금체계·관광 연계·수익구조·재정책임성 등에 대한 구체적인 개선책 마련을 촉구했다.오 의원은 “한강을 바라보는 공간에서 직접 이동하고 체험하는 공간으로 확장했다는 점에서 한강버스 도입을 긍정적으로 평가하며, 남산–용산공원–용산국제업무지구–한강이 유기적으로 연결된다면 서울의 경쟁력을 높이는 중요한 자산이 될 것”이라고 밝혔다. 또한 “국제업무지구에 기업과 인재가 모이고, 관광객이 머물며, 시민이 즐기는 도시를 만드는 데 한강버스가 역할을 할 수 있다”고 강조했다.다만 리베이트 의혹과 관련해서는 수사 기관에 성실히 임해야 하며 위법 사항이 포착될 시 엄중하게 책임을 물어야 한다고 지적했다. 이와 함께 적자 규모 역시 투명한 수치로 공개하고 적극적으로 개선해 나가야 한다며 한강버스 사업을 둘러싼 각종 의혹과 재정적 난제에 대해 확고한 입장을 표명했다.이날 오 의원은 한강버스 사업의 지속가능성을 높이기 위해 네 가지 정책 방향을 제안했다. 첫째, 시민 이동 수요와 관광 수요를 구분한 요금·서비스 체계 마련을 주문했다. 오 의원은 “평일 생활교통 이용자의 부담은 보호하면서 주말과 관광 수요에는 그에 맞는 서비스와 적정 요금이 필요하다”며 “차등요금제가 단순한 가격 인상에 그치지 않도록 다국어 안내, 예약 편의, 관광지 연계, 야경 안내 등 이용자가 납득할 수 있는 서비스가 함께 제공돼야 한다”고 말했다.이에 SH공사 사장은 재무구조 진단 용역을 통해 차등요금제를 검토했다고 답변했다. 특히 주말 요금을 6000원으로 조정할 경우 운항수입이 현재 연 24억원 수준에서 34억원 수준으로 늘어 약 10억원의 추가 수입 효과가 있을 것으로 분석했다고 밝혔다.둘째 ‘남산–용산공원–국제업무지구–한강’을 연결하는 체류형 관광·경제 동선 구축을 제안했다. 그는 “도시 경쟁력은 개별 시설뿐 아니라 시설 사이의 연결에서 나온다”며 “국제업무지구 방문객이 용산에서 회의하고, 식사하고, 문화를 즐기고, 한강까지 경험하도록 만드는 실행계획이 필요하다”고 밝혔다.SH공사 사장은 용산국제업무지구 광역교통개선대책과 관련해 노들섬 연계 보행로를 국제업무지구 보행축과 연결하는 계획이 있다고 설명했다. 또한 서울시 미래공간기획관에서 용산공원 게이트웨이를 통해 국제업무지구와 연결되는 그린 네트워크를 구상 중인 것으로 알고 있다고 답했다.셋째, 승선료 외 수익원 발굴과 공공수익 확보를 강조했다. 오천진 의원은 한강버스 재정을 승선료에만 의존하게 해서는 안 되며, 호텔 및 여행사 연계 관광상품, 국제회의 참가자 이동상품, 광고 및 협찬, 선착장 편의시설, 지역 상권 연계 상품 등 다양한 수익원을 검토해야 한다고 제안했다. 아울러 상품이 많이 팔린다고 SH공사와 운영회사의 재정이 저절로 좋아지는 것은 아니며, 판매수수료와 운영비를 제외하고 실제 얼마가 남는지, 수익이 누구에게 귀속되는지 계약으로 명확히 해야 한다고 지적했다.SH공사 사장은 올해 연간 수입을 약 150억원으로 추정하고 있으며, 선착장 편의시설 매출과 광고수입 확대 등을 통해 부대수입을 늘릴 계획이라고 밝혔다. 특히 현재 광고 가동률은 약 4%, 광고수입은 약 20억원 수준이나, 2027년에는 가동률 30%를 목표로 연간 120억원 수준의 광고수입을 추진하고 있다고 설명했다.넷째, 중단 없는 추진을 위한 책임 있는 경영계획을 요구했다. 그는 사업의 미래 가치를 믿기 때문에 더욱 구체적인 성과와 책임을 요구하는 것이라며, 초기 시설투자비와 반복 운영비를 구분하고 운임수입, 부대수입, 공공지원금을 각각 공개해야 한다고 말했다. 또한 서울시·SH·운영회사·민간 주주의 부담과 책임을 명확히 하고, 향후 3년간 연도별 적자 감축 목표와 필요한 재정지원 규모를 제시할 것을 요구했다.이에 SH공사 사장은 서울시가 현재 파악하고 있는 재정지원 규모는 약 136억원 수준이며, 향후 매출 확대에 따라 규모를 줄이고 2028년부터는 보조금이 필요 없을 정도로 재무상태를 개선하는 것을 목표로 하고 있다고 답했다.오 의원은 계약·대금지급·중개수수료 관련 자료 보존과 수사 협조, 계약 심사 및 이해충돌 방지 체계 보완도 함께 주문했다. SH공사 사장은 “수사 부분은 최대한 협조하고, 재무구조 개선을 위해 최선의 노력을 다하겠다”며 관광·교통 연계 방안에 대해서도 서울시 관련 부서 및 서울관광재단과 협의하겠다고 밝혔다.끝으로 오천진 의원은 “행정사무감사는 잘못을 바로잡고 사업의 성공 가능성을 높이는 자리”라며 “서울시와 SH공사는 의혹에는 투명하게 답하고, 적자에는 실효성 있는 개선책을 제시하며, 미래 비전에는 흔들림 없이 책임 있게 임해야 한다”고 강조했다.류정임 리포터