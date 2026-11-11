고기판 서울시의원 “스마트쉘터 확대 어렵다면 모든 버스정류소에 안전비상벨부터 설치해야”

서울시 스마트쉘터 13개소에 그쳐… 기술적 문제 해결하고 확대 방안 마련 촉구

“시민 안전 위한 비상벨, 전체 버스정류소 설치 적극 검토해야”

이미지 확대 질의하는 고기판 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 스마트쉘터 13개소, 추가 확충 전무 지적

고장·기술 문제 원인 분석과 보완 촉구

확대 어려우면 모든 정류소 비상벨 우선

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서울시의회 고기판 의원(더불어민주당, 영등포구1)은 지난 4일 개최된 제340회 정례회 교통실 행정사무감사에서 서울시 버스 스마트쉘터의 부실한 설치 및 운영 실태를 강하게 질타했다. 이어 스마트쉘터를 조속히 확대하는 동시에, 모든 버스정류소에 안전비상벨을 설치하는 방안을 적극 추진할 것을 강력히 촉구했다.버스 스마트쉘터는 냉난방, 공기청정, 실시간 버스 도착정보 제공 등 첨단 편의 기능을 두루 갖춘 미래형 정류장이다. 특히 안전비상벨과 CCTV 등 치안 및 안전 시스템을 함께 탑재하고 있어 대중교통 이용객의 편의와 보안을 한층 강화하는 핵심 시설로 평가받는다.그러나 서울시 내 스마트쉘터는 여전히 총 13개소에 불과한 실정이다. 지난 2021년 9개소와 2022년 4개소를 설치한 이후 지금까지 추가 확충이 전무하다. 반면 각 자치구에서 자체 예산으로 구축·운영 중인 스마트쉼터는 2025년 3월 기준 215개소에 달해, 서울시의 미온적이고 소극적인 태도와 극명한 대조를 보이고 있다.고 의원은 “스마트쉘터는 냉난방과 공기청정은 물론 실시간 정보 제공, 안전비상벨 등 시민들에게 유용한 기능이 많은 시설”이라며 “일부 시설의 잦은 고장과 기술적 문제로 추가 설치가 중단된 것은 아쉽다”고 지적했다.이어 “기술적인 문제가 있다면 원인을 분석하고 보완해 개선해야지, 이를 이유로 사업 확대를 중단하는 것은 바람직하지 않다”며 “서울시는 스마트쉘터의 고장 원인과 기술적 한계를 면밀히 분석하고, 추가 설치가 가능하도록 개선 방안을 마련해야 한다”고 강조했다.특히 고 의원은 스마트쉘터 확대가 당장 어렵다면 안전 기능만이라도 우선 확대해야 한다면서 “스마트쉘터의 여러 기능 가운데 가장 중요하다고 생각하는 것은 안전비상벨”이라며 “시민의 안전이 무엇보다 중요하기 때문”이라고 했다. 그러면서 “스마트쉘터를 단기간에 확대하기 어렵다면, 기존 버스정류소에라도 안전비상벨을 설치할 수 있는 방안을 적극 검토해야 한다”며 “특정 지역이나 일부 정류소에 한정하지 말고 모든 버스정류소를 대상으로 안전비상벨 설치를 추진할 필요가 있다”고 주문했다.마지막으로 고기판 의원은 “시민들이 매일 이용하는 버스정류소는 교통 편의뿐 아니라 안전까지 보장받아야 하는 공간”이라며 “서울시는 스마트쉘터의 기술적 문제를 해결해 설치를 확대하는 한편, 그 이전이라도 모든 버스정류소에 안전비상벨을 설치할 수 있도록 적극적인 대책을 마련해야 한다”고 당부했다.류정임 리포터