위성찬 서울시의원 “한강공원 나들목 진입로 어두워… 야간 보행 안전 강화해야”

세줄 요약 한강공원 야간 보행 안전 강화 촉구

나들목·화장실 조명 부족과 CCTV 사각지대 지적

반포공원 주차난, 해치카 야간 운행 제안

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서울특별시의회 환경수자원위원회 위성찬 의원(국민의힘, 비례)은 지난 9일 열린 미래한강본부 행정사무감사에서 야간경제 활성화에 대비해 한강공원 야간 보행 안전과 접근 인프라 개선을 촉구했다.위 의원은 “일몰 이후 한강공원을 점검한 결과, 나들목 내부와 달리 대중교통에서 나들목까지 이어지는 길과 나들목에서 한강변으로 연결되는 구간은 조명이 부족했다”며 “화장실 역시 전면에 비해 후면은 조명이 닿지 않아 야간 이용객의 불안이 우려된다”고 지적했다.아울러 한강공원 CCTV 관제체계의 선제적 대응력 강화를 주문했다. 한강공원 관제 대상 CCTV는 2022년 통합관제센터 개소 당시 639대에서 현재 1337대로 두 배 이상 늘었다. 그러나 미래한강본부가 지난해 7월 마련한 자체 방침서에 따르면, 한강공원의 CCTV 설치 밀도는 100m×100m당 1.46대로 도심공원(2.02대)의 약 70% 수준에 그쳐 방범 사각지대 해소가 필요한 것으로 나타났다.위 의원은 지능형 CCTV가 47대로 전체의 3.5%에 그치는 점에 아쉬움을 표하며 “예산과 인력 문제가 있는 만큼 본부만의 잘못이라고 보지는 않는다”고 말했다. 이어 “민간 CCTV는 사후 처리에는 도움이 되겠지만 선제 관제에는 무리가 있다”며 “민간 CCTV에만 의지하지 말고 공원별 면적과 방문객 수, 사각지대를 고려해 관제해 달라”고 당부했다.아울러 이용객 증가에 맞춘 주차·이동 편의 대책도 주문했다.반포한강공원 특성화 기본구상 용역 중간보고서에 따르면, 반포한강공원은 지난해 이용객이 1041만명에 달하지만 주차면수는 337면에 불과해 올해 1~9월 반포 2·3주차장 평균 가동률은 101.6%로 상시 포화 상태였다.위 의원은 인근 연계 주차장 확보 등 구조적 대책 마련을 촉구하는 한편, 현재 저녁 8시에 운행이 종료되는 한강순환관람차 ‘해치카’의 연장 운행을 제안했다. 위 의원은 “해치카가 밤에도 운행한다면 교통약자의 이동 편의도 증진될 뿐만 아니라, 공원을 순환하는 보안관 역할까지 해낼 수 있다”고 설명했다.끝으로 위 의원은 “야간경제 활성화를 위해 먼저 갖춰야 할 것은 안전”이라며 “서울의 자랑인 한강의 밤을 시민이 마음 놓고 누릴 수 있도록 기본 인프라부터 단단하게 챙겨 달라”고 당부했다.신성은 리포터