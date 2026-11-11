박희정 서울시의원 “고립·은둔 청년 25만명 육박… 지원 규모 대폭 확대해야”

세줄 요약 서울 고립·은둔 청년 약 25만명 규모 지적

신청자 급증에도 실제 지원은 2000명 수준

비대면·찾아가는 지원과 사회복귀 강화 촉구

이미지 확대 서울시의회 행정사무감사에서 질의하는 박희정 서울시의회 부위원장.

서울시의회 제공

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서울특별시의회 도시계획균형위원회 박희정 부위원장(더불어민주당, 금천2)은 지난 10일 열린 서울시 미래청년기획관 행정사무감사에서 고립·은둔 청년의 증가와 장기화 추세에도 불구하고 서울시의 지원 규모가 여전히 제한적이라고 강하게 질타했다.박 부위원장이 제시한 2025년 서울시 실태조사에 따르면 서울시 청년 중 고립 청년은 7.1%, 은둔 청년은 2.0%로, 전체 청년 인구(약 272만 7000명)를 기준으로 환산하면 고립 청년은 약 19만 4000명, 은둔 청년은 약 5만 4000명에 달한다.특히 고립·은둔의 장기화 경향이 뚜렷해지고 있다. 한국보건사회연구원에 따르면 은둔 기간이 7년 이상인 청년 비율은 2022년 4.0%에서 2024년 6.0%로 늘었고, 3년 이상 5년 미만 비율 역시 5.4%에서 10.8%로 급증했다. 특히 2024년 조사에서는 외출을 거의 하지 않는 이유로 ‘취업의 어려움’을 꼽은 응답이 41.1%로 가장 높았다.박 부위원장은 “청년기 고립이 길어지면 취업과 경제활동 단절에 그치지 않고, 부모 세대의 고령화와 맞물려 가정의 생계 및 돌봄 부담으로 직결된다”며 보다 적극적이고 실효성 있는 대책 마련을 촉구했다.그러나 서울시 고립·은둔 청년 지원사업 신청자는 2024년 1837명에서 2026년 9월 기준 7046명으로 약 3.8배 증가했지만, 실제 지원 인원은 약 1800명 수준에 머물고 있으며 연간 지원 목표 역시 약 2000명에 그치고 있다.이에 박 부위원장은 “지원사업 신청자가 급증하는데도 연간 지원 목표가 2000명 수준에 머물러 있는 것은 현실적인 수요를 충분히 반영하지 못한 것”이라며 “사회와의 접촉 자체가 어려운 청년들이 신청 이후 응답하지 않는다는 이유만으로 지원 대상에서 사실상 배제되어서는 안 된다”고 지적했다.이어 “기지개센터와 권역별 지원센터의 역할을 명확히 하고, 미참여 사유에 대한 분석과 적극적인 대상자 발굴을 통해 지원 사각지대를 줄여야 한다”며 “취업 실패와 경력 공백이 고립·은둔의 주요 원인으로 부각되는 만큼 심리·정서적 회복을 넘어 구직활동과 단기 일 경험 등 사회복귀를 위한 지원도 강화해야 한다”고 강조했다.박주희 서울시 미래청년기획관은 신청자 중 상당수가 심리·정서적 어려움 등으로 프로그램 참여 안내에 응답하지 않고 있지만, 비대면·찾아가는 지원과 함께 교육 및 단기 일 경험 프로그램을 확대하겠다고 답변했다.끝으로 박 부위원장은 “고립·은둔 청년 지원은 단순한 프로그램 운영이 아니라 청년들이 다시 사회와 연결되고 자립할 수 있도록 돕는 데 목적이 있다”며 “지원 목표와 사업 규모를 현실에 맞게 확대해 달라”고 당부했다.신성은 리포터