이소라 서울시의원 “한강버스, 실제 이용객 90% 이상이 관광·나들이… 대중교통 명분 흔들”

10일 제340회 정례회 주택공간위원회 서울주택도시개발공사 소관 행정사무감사 실시

“오세훈 시장의 관광·교통 절반씩 이용할 거라는 전망과 큰 차이”

“대중교통 사업으로서의 명분 떨어져”

이미지 확대 지난 10일 열린 제340회 서울시의회 정례회 주택공간위원회 서울주택도시개발공사 소관 행정사무감사에서 황상하 SH사장에게 질의하는 이소라 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 한강버스 이용객 90% 이상 관광·나들이 목적

출퇴근·등하교·업무 수요는 5% 안팎에 그침

이소라 의원, 대중교통 명분과 사업성 지적

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서울시가 실시한 한강버스 이용 행태 설문조사에서 이용객의 90% 이상이 관광·나들이 목적으로 탑승한 것으로 나타났다. 오세훈 시장이 당초 예상했던 대중교통과 관광 기능의 균형과는 큰 차이를 보인 것으로, 한강버스의 대중교통 사업 타당성에 대한 의문이 제기됐다.서울시의회 이소라 의원(더불어민주당·성북4)은 지난 10일 열린 제340회 서울시의회 정례회 주택공간위원회 서울주택도시개발공사(SH) 소관 행정사무감사에서 황상하 SH공사 사장에게 한강버스 이용 목적별 설문조사 결과를 확인하고, 대중교통으로서의 실효성을 지적했다.황상하 SH공사 사장이 공개한 설문조사 결과에 의하면, 한강버스 이용 목적은 관광·나들이가 평일 91%, 주말 95.62%로 압도적인 비중을 보였다. 이와 달리 평일 출퇴근 및 등하교는 2.44%, 업무 목적은 2.74%에 그치며 대중교통으로서의 수요는 미미한 수준에 머물렀다.이어 이 의원은 지난해 10월 국정감사 당시 오세훈 서울시장이 한강버스 안정화 이후 대중교통과 관광 목적이 각각 절반씩 차지할 것으로 내다봤던 점을 짚었다. 그러면서 실제 운항 결과가 시장의 당초 기대치와는 큰 격차를 보인다고 강하게 비판했다.이소라 의원은 “관광·나들이 목적의 이용이 90%를 넘는 것으로 나타난 만큼 대중교통으로서의 명분이 떨어진다는 점을 다시 한번 지적하지 않을 수 없다”며 “이미 사업성에 대한 많은 우려가 제기됐음에도 불구하고 한강버스 사업을 무리하게 추진한 데 대해 개탄스럽다”고 말했다.류정임 리포터