오중석 서울시의원 “노들섬, 지금 잡힌 4512억원도 끝이 아냐… 전체 사업비와 목표 방문객부터 밝혀야”

토지보상비와 과거 비용까지 더해 총사업비 5095억원 돌파

실시설계 및 장기 사업에 따라 수천억원 추가 소요 우려

타 문화 행사나 해외 랜드마크와 비교해 지나치게 과도한 예산

구체적 방문객 목표 대신 형식적인 ‘조성 추진율’만 성과지표로 운영

이미지 확대 질의하는 오중석 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 노들 글로벌 예술섬 사업비 4512억원 집계

초기 발표액보다 증액, 토지보상비 누락 지적

전체 사업비·목표 방문객 공개 요구

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오중석 서울시의원(더불어민주당, 동대문구, 주택공간위원회)은 지난 6일 미래공간기획관 행정사무감사에서 제기한 노들 글로벌 예술섬 문제와 관련해, 사업비 변동 이력과 해외 사례를 비교한 결과를 공개하며 “지금 잡힌 4512억원도 끝이라고 보기 어렵다”고 밝혔다.오 의원은 토지보상비와 장기 사업까지 포함한 전체 사업비, 목표 방문객과 1인당 비용을 의회에 먼저 밝히라고 요구했다.서울시는 2025년 7월 노들 글로벌 예술섬 총사업비를 약 3704억원으로 발표했으나, 이는 토지보상비 719억원이 누락된 금액이다. 실제로 2024년 서울시 투자심사 당시 하늘예술정원과 수변문화공간 사업비만 합산해도 4404억원에 달했다(비즈한국 2025. 12. 31. 보도).올해 행정사무감사에 제출된 총사업비는 2030년 4월 준공 목표인 4512억원으로 집계됐다. 이는 서울시 초기 발표액보다 808억원, 투자심사액보다도 108억원 늘어난 수치이며, 2019년 노들섬 복합문화공간 조성비 583억원까지 합산하면 총투입 예산은 5095억원에 이른다.앞으로 더 늘어날 수 있는 항목도 남아 있다. 공중보행로 구조물 공사비는 실시설계에 따라 늘어날 수 있다는 검토 의견이 나왔고, 장기 사업의 총사업비는 아직 산정되지 않은 것으로 알려졌다(비즈한국 2025. 12. 31. 보도). 오중석 의원은 “발표 때 3704억원이라던 사업비가 지금은 4512억원”이라며 “아직 반영되지 않은 공사비와 장기 사업까지 더하면 수천억 원이 더 들 수 있다”고 우려했다.류정임 리포터