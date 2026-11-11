이영숙 서울시의원 “가락시장 현대화 사업 13년 연장… 지연에 막대한 부담”

참고 모델 부재·재검토로 지연… 발생 이자만 344억원”

사업비 2829억원 늘었지만 확보 재원은 34.7% 불과

1184억원 들인 채소2동, 준공 후에도 보완 공사

이미지 확대 질의하는 이영숙 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 가락시장 현대화사업 13년 연장과 비용 증가 지적

확보 재원 34.7% 불과, 2031년 준공 의문 제기

채소2동 문제 반복 우려, 설계 반영 요구

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서울시의회 이영숙 의원(더불어민주당·도봉1)은 10일 서울시농수산식품공사 행정사무감사에서 가락시장 시설현대화사업의 공사기간 연장과 사업비 증가를 지적하고, 2031년 준공 가능성에 의문을 제기했다.가락시장 시설현대화사업은 당초 2009년부터 2018년까지 추진될 예정이었으나 세 차례 연장되면서 준공 목표가 2031년으로 늦춰졌다. 이 과정에서 총사업비 역시 9940억원에서 1조 2769억원으로 2829억원 늘어났다.서울시농수산식품공사는 사업 초기 참고할 만한 선진 도매시장 사례가 없어 수원도매시장을 벤치마킹했으나, 추진 과정에서 변경 사항이 급증했다고 밝혔다. 이어 당초 계획을 수정하기 위한 농림축산식품부의 사업계획 적정성 재검토 등의 절차를 거치면서 전체적인 사업이 지연되었다고 덧붙였다.그러나 현재까지 확보된 순재원은 4437억원으로 전체 총사업비의 34.7%에 불과한 실정이다. 향후 약 8332억원의 재원이 추가로 투입되어야 하지만, 2027년 확보 예정액은 79억 6600만원으로 추가 필요액의 1%에도 미치지 못한다.이 의원은 “사업 추진의 어려움이 있었다는 설명과 별개로, 현재 재원 확보 속도로 2031년 준공이 가능한지는 의문”이라며 “남은 재원을 언제, 어디서, 얼마나 확보할지 연도별 계획을 제시해야 한다”고 지적했다.이미 준공된 채소2동에서도 설계와 현장 수요를 충분히 반영하지 못한 문제가 나타났다. 중도매인 점포 면적은 평균 11% 줄었고, 직사광선과 비·눈 유입 문제로 준공 후 3억 1300만원을 들여 비가림시설을 추가 설치했다. 공기질 개선과 바닥 균열 보수 등 사후 조치도 이어지고 있다.또한 사업 재원의 40%를 차지하는 국고융자로 인해 2011년부터 2025년까지 발생한 이자만 344억 3800만원에 달한다.이영숙 의원은 “새 건물을 지어놓고 불편이 드러나 다시 돈을 들여 고치는 일이 반복돼서는 안 된다”며 “채소2동에서 확인된 문제를 향후 채소1동·수산동·과일동 설계에 반영하고, 실제 사용자인 유통인의 의견을 설계 단계부터 반영해야 한다”고 강조했다.류정임 리포터