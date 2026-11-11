이의안 서울시의원, 열병합 발전소에도 쓰이는 요소수… 국산 고순도 우선 도입 촉구

서울에너지공사 목동플랜트·노원플랜트에서 보일러 연소시 질소산화물을 제거하기 위해 요소수 사용

저가 수입 요소수 유입 시 질소산화물 초과 배출 및 보일러 중단 위험 지적, 국산 요소수 도입 촉구

이미지 확대 제340회 정례회 서울에너지공사 대상 행정사무감사에서 서울에너지공사 사장에게 질의하는 이의안 의원

세줄 요약 열병합 발전소 요소수 품질·수급 관리 촉구

저가 수입산 유입 시 가동 중단·부과금 우려

국산 고순도 우선 도입과 지침 재정비 요구

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서울시의회 환경수자원위원회 이의안 의원(더불어민주당, 동대문구3)은 제340회 정례회 서울에너지공사 대상 행정사무감사에서 도심지 열병합 발전소의 질소산화물(NOx) 저감을 위해 사용되는 ‘요소수’의 철저한 품질 관리와 안정적인 수급 대책 마련을 촉구했다.이 의원은 2026년 기준 18만 6000kg(9800만원)에 달하는 요소수 소비 규모와 비축 현황을 언급하며 과거 수급 대란 재발 우려를 지적하였다. 이 의원은 저가 수입산이나 저품질 배합 요소수 사용 시 순도 미달로 질소산화물 기준을 초과해 보일러 가동 중단이나 부과금 발생 등의 피해를 초래할 수 있음을 지적했다.서울에너지공사 사장은 정부 기준보다 2배 더 강화된 자체 규격을 적용하고 있으며, 철저한 시험성적서 검증과 꼼꼼한 정품 관리를 통해 비상시에도 저품질 제품으로 인한 위험을 철저히 차단하겠다고 해명했다.하지만 이 의원은 현행 입찰 제도의 특성상 단순한 최저가 낙찰 방식을 고수할 경우 저가 수입산이 무분별하게 유입될 우려가 크다고 지적했다. 따라서 발전 설비의 안정적인 가동과 수도권 대기질 보호를 위해 검증된 국산 고순도 제품을 우선적으로 도입할 수 있는 체계를 조속히 확립해야 한다고 촉구했다. 아울러 국산 정품과 수입 저가 제품 간의 구체적인 가격 비교 자료를 제출하도록 요구하는 한편, 수급 안정성과 설비 보호 기준을 대폭 반영한 요소수 조달 지침 전반을 전면 재정비할 것을 강력히 주문했다.이의안 의원은 “도심 주거 밀집 지역 내에서 열과 전력을 공급하는 공공기관인 만큼 환경오염 방지와 설비 안전은 무엇보다 최우선되어야 한다”라며 “국산 제품의 비중을 적극 확대하고 철저한 품질 검증 시스템을 갖추어 대기질 관리와 공공설비 운영의 안정성을 동시에 확보해야 한다”라고 거듭 강조했다.류정임 리포터