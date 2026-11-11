고찬양 서울시의원 “지하철 통합관제센터 핵심 예산 69억원 삭감… 메타버스·VR엔 107억원 집중”

세줄 요약 통합관제센터 핵심 상황판 예산 69억원 삭감

메타버스·VR 예산 107억원 증액 논란

완공 지연과 비용 전가 책임 공방

이미지 확대 질의하는 고찬양 의원. 서울시의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 교통위원회 고찬양 의원(더불어민주당, 강서1)은 10일과 11일 열린 서울교통공사 행정사무감사에서 “관제사가 매일 보는 상황판은 69억원을 깎으면서, 쓸 곳도 정하지 않은 메타버스와 VR에는 107억원을 얹었다”며 “3110억원짜리 통합관제센터 사업이 총체적 난국”이라고 질타했다.통합관제센터는 서울 지하철 1~9호선 열차 운행과 안전을 한곳에서 지휘하는 시설이다. 당초 2025년 말 완공 예정이었지만, 교통공사는 이번 감사에서 실제 운영이 2028년 3월에야 가능하다고 답변했다.관제실 벽면을 채우는 대형 상황판은 모든 열차의 위치와 신호를 관제사가 한눈에 파악하는 핵심 설비다. 교통공사가 제출한 자료를 보면, 2020년 최초 설계 당시에는 성능이 우수한 레이저 방식이 유력했다. 그러나 2023년 공사는 사업비 증가를 막는다는 명목으로 이를 상대적으로 저렴한 엘이디 방식으로 변경했고, 그 결과 상황판 예산은 204억원에서 135억원으로 69억원 줄어들었다.해당 상황판이 포함된 신호 분야 사업은 대아티아이와 테크빌이 공동으로 수주했다. 공사는 여러 전문 업체에 참여 기회를 넓히고 경쟁을 활성화하겠다며 전체 발주를 다섯개 분야로 쪼갰지만, 정작 대아티아이 한 곳이 그중 세개 분야를 차지했다. 아울러 공사는 테크빌이 대아티아이 최대 주주의 배우자와 자녀가 지분을 보유한 특수관계인에 해당한다고 밝혔다. 결과적으로 공정한 경쟁을 유도하겠다던 취지와 달리 한 집안의 두 기업이 나란히 사업을 수주한 모양새가 되었다.같은 신호 분야에서 상황판이 깎이는 동안, 데이터분석장치 예산은 60억원에서 167억원으로 세배 가까이 불었다. 늘어난 내역에는 VR 교육시스템과 메타버스 플랫폼까지 들어 있다. 서울교통공사 사장도 10일 감사에서 “어떻게 쓸지 99% 이상 정해지지 않은 상태였고, 알았을 때는 이미 구매가 끝나 있었다”고 인정했다.늦어진 비용은 시민 몫이 될 처지다. 공사는 내부 문서에 공사 지연을 “우리 공사의 사유”라고 적어 놓고, 늘어난 비용 53억원은 “시공사에게 지체상금으로 받겠다”고 적었다. 공사 탓으로 늦어졌다면 시공사에게 받기 어렵다. 업체가 물가 상승분을 청구하면 사업비가 더 늘어날 수 있다는 답변도 나왔다.고찬양 의원은 “공사 내부 감사만으로는 이런 결정을 걸러낼 수 없다”며 주요 사업의 결정과 변경은 반드시 외부 자문위원회를 거치도록 하라고 요구했다. 사장은 “유념하겠다”고 답했다. 이어 “회의장에서 선서하고 한 답변과 공사가 낸 서면 답변이 여러 곳에서 다르다”며 “위원장에게 통합관제센터 사업 전반과 다원시스 사업에 대해 행정사무조사 특별위원회 구성을 건의했다”고 밝혔다.류정임 리포터