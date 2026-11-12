서울시의회 박칠성 도시안전건설위원장, ‘2026년 서울시 안전상 시상식’ 참석해 수상자 격려

박 위원장 “시민의 생명과 안전을 지키기 위해 헌신한 수상자들의 용기와 책임감에 깊은 감사”

“현장의 목소리를 정책에 담고 실효성 있는 안전관리 체계 구축에 적극 노력할 것”

이미지 확대 지난 11일 서울시청 본관 3층 대회의실에서 개최된 ‘2026년 제12회 서울시 안전상 시상식’에 참석해 인사말을 하는 박칠성 위원장. 서울시의회 제공

이미지 확대 지난 11일 서울시청 본관 3층 대회의실에서 개최된 ‘2026년 제12회 서울시 안전상 시상식’에서 수상자들과 기념촬영을 하는 박칠성 위원장(오른쪽에서 네 번째). 서울시의회 제공

세줄 요약 서울시 안전상 시상식 참석, 수상자 격려

재난·사고 대응 공로 7명 선정, 시상

안전 문화 확산과 현장 정책 지원 강조

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서울시의회 도시안전건설위원회 박칠성 위원장(더불어민주당, 구로4)은 지난 11일 서울시청 본관 3층 대회의실에서 개최된 ‘2026년 제12회 서울시 안전상 시상식’에 참석해 시민의 생명과 안전을 지키기 위해 헌신해 온 수상자들에게 축하와 감사의 뜻을 전했다.올해로 12회를 맞이한 ‘서울시 안전상’은 각종 재난과 사고로부터 시민의 생명과 재산을 지키고 안전 문화 확산에 이바지한 공로를 기리는 상으로, 이번 시상식에서는 대상 1명, 최우수상 2명, 우수상 4명(단체 포함) 등 총 7명이 수상의 영예를 안았다.이날 시상식에서는 신속한 초기 진압으로 화재 현장에서 시민의 생명과 재산을 보호한 김광연 씨가 대상을 차지했다. 아울러 화재 확산 방지 및 인명피해 예방에 힘쓴 임승만 씨와 보행 약자를 위한 스마트 안전 서비스를 개발한 유민준 씨가 각각 최우수상을 받았다.이와 함께 배달 노동자의 안전과 지역사회 안전 문화 정착에 기여한 정훈석 씨, 위급한 상황에서 심폐소생술로 소중한 생명을 구한 윤신정·차승후 씨, 재난·사고 현장에서 긴급 안전 조치와 응급 복구에 앞장선 홍원종합건설이 각각 우수상의 영예를 안았다.행사에 참석한 박 위원장은 “우리가 평온한 일상을 누릴 수 있는 것은 보이지 않는 곳에서 위험을 살피고, 위기의 순간 한발 먼저 행동하는 분들이 있기 때문이다”라며, “시민의 소중한 생명을 구하고 사고를 예방하기 위해 헌신한 수상자 여러분의 용기와 책임감에 깊은 존경과 감사의 말씀을 드린다”고 축하했다.이어 “안전은 우리 모두의 일상을 지키는 가장 기본적인 가치이며, 예측하기 어려운 재난과 사고에 대응하기 위해서는 시민 한 사람 한 사람의 관심과 적극적인 실천이 무엇보다 중요하다”며, “오늘 수상자들이 보여주신 헌신과 이웃을 향한 따뜻한 마음이 우리 사회 전반에 확산되기를 기대한다”고 강조했다.끝으로 박칠성 위원장은 “서울시의회 도시안전건설위원회도 시민의 생명과 안전을 최우선 가치로 삼고, 재난 예방과 안전관리체계가 현장에서 실효성 있게 작동할 수 있도록 더욱 세심하게 살피겠다”며, “앞으로도 현장의 목소리를 정책에 충실히 반영하고 필요한 제도적·정책적 지원을 통해 시민 모두가 안심하고 살아갈 수 있는 더 안전한 서울을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터