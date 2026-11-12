김명희 서울시의원 “추진 5년차 ‘서울형 키즈카페’… 수요 무시한 ‘숫자 늘리기’에 자치구별 편차 심화”

시·구립 키즈카페 자치구별 최대 6배까지 격차

“자치구 여건에 따라 아동 놀이기회 달라져선 안 돼”

놀이공간 부족 지역에 대한 우선 확충 및 서울시의 적극 지원 촉구

이미지 확대 질의하는 김명희 의원. 서울시의회 제공

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세줄 요약 서울형 키즈카페 자치구별 공급 격차 지적

숫자 중심 확대보다 수요 기반 확충 촉구

서울시, 부족 지역 우선 보완 방침 답변

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서울시의회 보건복지위원회 김명희 의원(더불어민주당, 강북1)은 지난 4일 제340회 정례회 여성가족실 행정사무감사에서 서울형 키즈카페의 자치구별 조성 격차가 지속되고 있는 문제를 지적하며, 단순한 시설 수 확대보다 실제 지역별 수요에 기반한 균형 있는 확충을 촉구했다.서울형 키즈카페는 아동의 놀이권 보장과 양육 부담 완화를 목표로 서울시가 역점을 두어 추진해 온 대표적인 공공 놀이시설 확충 사업이다. 그러나 지난 2022년 본격적인 사업 시작 이후 자치구별 조성 물량에 상당한 편차가 발생하면서 공공 공급의 형평성 문제가 대두되고 있다.김 의원이 서울시로부터 제출받은 자료에 의하면, 2026년 9월 말 기준 서울형 키즈카페는 전체 유형(시립·구립·여기저기·서울형인증)을 통틀어 총 370개소로 집계됐다. 이 가운데 상시 운영형인 시·구립 키즈카페는 248개소이며, 이 중 실제로 문을 열어 운영 중인 곳은 137개소, 아직 개관하지 않은 곳은 111개소로 나타났다.특히 시·구립 키즈카페의 자치구별 확충 현황을 살펴보면 동작구가 24개소로 가장 많은 반면, 금천구와 강남구는 각각 4개소에 불과해 자치구 간 최대 6배에 달하는 심각한 격차를 보였다.김 의원은 “자치구별 조성 개소수 차이가 실제 아동 수나 놀이공간 수요에 근거한 것인지 따져봐야 한다”며 “현재는 자치구가 설치공간을 확보해 신청하면 서울시가 여건을 검토해 지원하는 방식이기 때문에, 공간 확보가 용이하고 사업 추진 경험이 축적된 자치구는 시설이 계속 늘어나는 반면, 놀이공간이 필요해도 공간 확보가 어려운 자치구는 계속 소외될 수밖에 없는 구조”라고 지적했다.이어 “서울시가 주도하는 사업이라면 자치구가 공간을 확보해 신청하기만을 기다릴 것이 아니라, 실제 아이들이 많고 놀이공간이 부족한 지역이 어디인지부터 파악해야 한다”며 “자치구의 재정이나 공간 확보 여건이 어렵더라도 꼭 필요한 지역에는 서울시가 직접 공간을 발굴하고 시립 키즈카페를 조성하는 등 적극적으로 지원해야 한다”고 강조했다.이에 대해 여성가족실장은 자치구별 키즈카페 공급에 편차가 있다는 점을 인정하면서 “그동안 시설 숫자에 집중해 왔으나, 이번에는 동별 키즈카페 분포까지 조사했다”며 “시설이 집중된 지역과 부족한 지역을 확인한 만큼 앞으로는 필요한 지역부터 우선적으로 확충될 수 있도록 보완하겠다”고 답변했다.마지막으로 김명희 의원은 “서울형 키즈카페 사업의 성과는 몇 개소를 조성했느냐가 아니라, 실제 필요한 지역에 충분히 공급되고 내실 있게 운영되는지를 평가해야 한다”며 “서울시는 지역별 아동 수와 놀이시설 현황 등을 고려해 우선 확충 기준을 마련하고, 자치구의 여건에 따라 아동의 놀이 기회가 달라지지 않도록 공간 확보가 어려운 지역에는 직접 나서는 등 수요 중심의 공급체계로 전환해야 한다”고 당부했다.류정임 리포터