김현우 서울시의원 “급식실 환기시설, 성능부터 공기질·외부배출까지 관리해야”

9일 평생진로교육국 질의 이어 교육행정국 후속점검… 환기시설 추가 성능검사 필요성 제기

실시간 공기질 확인·시설개선 연계하고 주택밀집지역 학교 정화장치 시범 적용 제안

이미지 확대 지난 11일 서울시교육청 교육행정국 행정사무감사에서 교육행정국장에게 질의하는 김현우 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 급식실 환기시설 성능검사 전수점검 필요성 제기

실시간 공기질 측정과 조리종사자 건강관리 강조

외부 배출 유해물질 저감장치 시범 적용 제안

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 교육위원회 김현우 의원(더불어민주당, 성동2)은 지난 11일 서울시교육청 교육행정국 행정사무감사에서 지난 9일 평생진로교육국을 대상으로 학교 급식실 환기시설 개선 효과와 조리종사자의 유해물질 노출 문제를 점검한 데 이어, 환기시설을 담당하는 교육행정국을 상대로 시설 성능과 후속 개선방안을 점검했다.교육행정국장은 2024년과 2025년 성능검사를 실시한 33개교 가운데 24개교에서 부적정 판정이 나왔으나 가이드라인 개정과 보완을 거쳐 현재는 적정 판정을 받았으며, 올해 검사한 학교까지 포함해 총 61개교가 적합 판정을 받았다고 설명했다. 또한 앞으로 환기시설 성능 확보를 위해 T.A.B를 의무적으로 적용하도록 가이드라인을 개정했다고 밝혔다.다만 해당 성능검사는 환기시설 개선학교 전체가 아닌 표본을 대상으로 실시한 것으로 확인됐다. 김 의원은 기존 부적정 학교 외에도 이미 환기시설을 개선한 학교의 성능이 제대로 확보되고 있는지 확인할 필요가 있다며 전수점검 필요성을 제기했다. 이에 교육행정국장은 관련 기관과 협의해 추가 검사를 실시할 수 있는 방안을 검토하겠다고 답했다.김 의원은 지난 9일 질의에서 환기시설 설치 이후 조리종사자들이 실제 체감하는 공기질 개선 효과를 검증하기 위해 실시간 공기질 모니터링과 유해물질 저감 방안의 시범 적용을 제안했다. 이어 이날 행정사무감사에서는 공기질 측정 및 조리종사자 건강관리를 담당하는 평생진로교육국과 환기시설 개선을 맡은 교육행정국이 긴밀히 협력해야 한다고 강조했다. 특히 측정 결과 문제가 발견될 경우 즉각적인 원인 분석과 시설 보완으로 이어지는 유기적인 체계를 구축해 줄 것을 당부했으며, 교육행정국장은 관련 부서와 협의해 구체적인 역할 분담과 추진 방안을 마련하겠다고 답변했다.이와 함께 급식실 외부로 배출되는 유해 물질에 대한 철저한 관리 필요성도 제기했다. 김 의원은 데미스터 필터가 기름 입자는 걸러내더라도 미세입자나 냄새 유발 물질까지는 완벽히 제거하기 어렵다고 지적하며, 특히 주택 밀집 지역의 학교는 학생뿐만 아니라 인근 주민들에게 미치는 영향까지 종합적으로 살펴야 한다고 강조했다. 이에 따라 모든 학교에 일률적으로 도입하기보다는 주거 밀집 지역이나 관련 민원이 발생하는 학교를 중심으로 추가 정화장치를 시범 적용하는 방안을 제안했으며, 교육행정국장은 현안이 있는 학교를 대상으로 시범 사업을 적극 검토하겠다는 입장을 밝혔다.김현우 의원은 “결국 공기질 개선을 확실하게 이루기 위해서는 환기시설의 성능이 제대로 확보돼야 한다”며 “급식 노동자뿐 아니라 학생과 인근 주민들도 피해를 봐서는 안 되는 만큼 시설 성능과 실제 공기질, 외부 배출까지 세심하게 살펴달라”고 강조했다. 이어 추가 성능검사와 부서 간 협업체계, 정화장치 시범 적용 등에 대한 검토 결과를 보고해 줄 것을 요청했다.류정임 리포터