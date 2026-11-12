오중석 서울시의원 “SH 임대단지 지붕의 남는 햇빛 전기, 입주민 관리비로 돌려줘야”

LH, 세종 행복주택서 공동주택 최초 태양광 잉여전력 ‘요금상계’ 도입

SH, 태양광 단지 전수 조사 및 제로에너지 3등급 이상부터 상계 계약 촉구

서울시·SH의 임대단지 에너지 절감 노력은 긍정적이나 보완 필요

한전과 상계 계약 부재 시 남는 전기가 관리비 절감으로 미반영

미적용 단지 현황 파악 및 신축 단지 설계 단계부터 상계용 계량설비 구축 요구

이미지 확대 질의하는 오중석 의원. 서울시의회 제공

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세줄 요약 SH 임대단지 태양광 잉여전력 관리비 환원 요구

요금상계 미체결로 낮 시간 전력 활용 한계 지적

설치 현황·발전량·상계 여부 자료 제출 요구

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오중석 서울시의원(더불어민주당, 동대문구, 주택공간위원회)은 지난 9일 열린 서울시의회 제340회 정례회 주택공간위원회의 서울주택도시개발공사(SH공사) 행정사무감사에서 “SH 임대단지 지붕에서 만든 햇빛 전기 가운데 낮에 쓰고 남는 전기가 입주민 관리비로 돌아오고 있는지 따져 봐야 한다”며 SH공사 태양광 단지의 요금상계 현황 공개와 전환 계획을 요구했다.서울시는 지난 2008년부터 노원구 임대단지에 태양광을 설치해 승강기와 급수펌프 등 공용 전기로 활용해 왔고, SH공사 역시 고덕 온빛채와 같이 제로에너지건축물 3등급이자 에너지 자립률이 60%를 웃도는 임대주택을 공급하고 있다. 오 의원은 이러한 임대주택 에너지 비용 절감 노력을 높이 평가했다.다만 한낮에는 공용 전기를 적게 써 발전량이 남음에도 한국전력과 요금상계 계약이 체결되지 않아 잉여 전력이 관리비 절감으로 환원되지 않는 문제가 존재한다. 반면 한국토지주택공사는 이달 세종 산울마을 행복주택에서 공동주택 최초로 남는 전기를 한전에 보내고 요금을 정산하는 요금상계거래를 개시해 가구당 월 약 8000원의 추가 절감 효과를 거둘 것으로 기대하며, 향후 제로에너지건축물 5등급 이상 단지로 확대를 추진하고 있다.오중석 의원은 단지별 태양광 설치 위치·용량·설치 연도, 최근 3년 월별 발전량·자가소비량·남는 전력량, 상계 계약 여부, 관리비 반영 내역과 상계 전환 검토 결과를 제출하고, 검토 결과를 올해 12월 31일까지 주택공간위원회에 보고하라고 요구했다. 오 의원은 “남는 햇빛 전기를 관리비로 돌려주는 것은 시민의 지갑과 환경을 함께 지키는 일”이라고 말했다.※ 그래픽 2종은 오중석 의원실이 공개 자료를 바탕으로 만들었으며, 바탕 그림은 AI로 만든 개념 이미지로 실제 장소가 아님. LH 수치는 LH 발표(2026.11.3.) 보도 기준이며, SH 단지의 상계 여부는 공개 자료로 확인되지 않아 감사에서 자료를 요구함.류정임 리포터