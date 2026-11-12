선정환 서울시의원 “급식실 환기공사만 기다릴 수 없어… 공기정화장치 병행 설치해야”

낮은 층고·급배기 불균형·소음 등 덕트 방식의 구조적 한계 지적

선 의원 “후드·덕트와 공기정화장치 병행해야”

교육청 “공기정화장치 시범사업 추진, 공기질 데이터 비교 긍정 검토” 답변 이끌어내

이미지 확대 지난 11일 서울시교육청 행정사무감사에서 교육행정국장에게 질의하는 선정환 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 급식실 환기공사 지연, 조리종사자 보호 공백 지적

후드·덕트 개선만으로 조리흄 제거 한계 제기

공기정화장치 시범 도입과 공기질 검증 제안

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서울 학교 급식실에 후드로 미처 빠져나가지 못하고 조리실 안에 남아 있는 조리흄을 없애기 위해 공기정화장치가 시범 도입될 전망이다. 이에 따라 조리종사자의 건강권 보호도 한층 강화될 것으로 기대된다.서울시의회 선정환 의원(더불어민주당, 종로구 제2선거구)은 지난 11일 서울시교육청 행정사무감사에서 “서울형 급식실 환기시설 개선사업이 2027년까지 1002개교를 목표로 하고 있지만 현재 완료된 곳은 175개교, 17.5%에 불과하다”며 “남은 827개교 조리종사자들은 공사 순서가 올 때까지 무엇으로 보호받고 있느냐”고 따져 물었다. 그러면서 선 의원은 이미 약 699억원을 투입하고도 사업 진척이 더딘 데다, 후드·덕트 중심의 환기 개선만으로는 조리흄을 없애는 데 한계가 있다고 지적했다.이어 덕트·급배기 방식의 구조적 한계도 짚었다. 노후 급식실은 층고가 낮아 덕트를 키우면 조리대에서 천장까지 2.2m 기준을 맞출 수 없고, 배기를 키우면 급기가 부족해 배기가 제대로 되지 않으며, 급기를 키우면 소음이 커진다며 대안을 마련해야 한다고 밝혔다.선 의원은 제도적 형평성 문제도 지적했다. 학교보건법에 따라 일반 교실에는 공기정화설비 설치가 의무화되어 있지만, 조리흄이 상시 발생하는 급식실은 법적 의무가 없는 사각지대에 놓여 있다는 것이다. 아울러 경남 지역 학교를 대상으로 한 환기 개선 전후 연구에서, 개선 공사 여부와 무관하게 조리 과정 중 1급 발암물질인 포름알데히드가 검출되었다며 실내 공기질 개선의 시급성을 역설했다.이 연구는 국립창원대학교의 자율연구과제 지원을 받아 2023년 9월부터 12월까지 경남 지역 초·중·고 10개교를 상대로 두 차례에 걸쳐 진행됐다. 조사 결과, 이미 환기 개선 사업을 마친 학교들의 상당수 시료에서도 여전히 포름알데히드가 검출된 것으로 나타났다.이에 따라 선 의원은 조리종사자들의 건강권을 확실히 지키기 위해 노후 후드와 덕트의 교체 작업을 앞당기는 동시에, 공기정화장치를 시범적으로 도입해 설치 전후의 공기질 데이터를 철저히 검증할 것을 서울시교육청에 제안했다. 교육청은 이러한 제안에 대해 시범 설치를 비롯한 개선 방안을 긍정적으로 검토하겠다는 입장을 밝혔다.선정환 의원은 마무리 발언에서 “공기정화장치를 도입할 때는 저감 대상 물질별 성능, 추가 소음, 오존 등 부산물, 전기·화재 안전, 위생·세척, 유지비를 종합적으로 관리해야 한다”며 “장치의 흡입·토출 기류가 후드 포집과 조리실 구역 간 기류에 미치는 영향까지 확인해 서울형 가이드라인에 반영해야 한다”고 강조했다.류정임 리포터