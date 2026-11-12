이동화 서울시의원 “성산대교 준공 4년 지연 속 한강버스 미관 도장에 1억 2000만원 쓰여”

교각 5개 도장, 성능개선공사 설계변경으로 추가… 사업 목적·예산 편성 적정성 추궁

총사업비 두 배 넘고 공정률은 37.5%… 증액 사유 분석·예산 확보대책 요구

이미지 확대 지난 11일 제340회 정례회 도시안전건설위원회 도시기반시설본부 행정사무감사에서 도시기반시설본부장에게 질의하는 이동화 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 성산대교 공사 4년 지연과 사업비 두 배 증액

한강버스 미관 도장 1억2519만원 설계변경 포함

서울시의회, 별도 예산·심의 필요성 지적

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성산대교 본교 성능개선공사의 준공 시기가 당초보다 4년 이상 밀리고 총사업비도 두 배 이상 불어난 가운데, 한강버스 이용객을 위한 교각 미관개선 공사까지 설계변경에 포함한 것이 타당한지를 두고 비판이 제기됐다.서울시의회 이동화 의원(서대문1, 더불어민주당)은 지난 11일 열린 제340회 정례회 도시안전건설위원회 도시기반시설본부 행정사무감사에서 성산대교 성능개선공사의 잇따른 설계변경과 공사 장기화에 따른 재정적 부담을 집중적으로 추궁했다.이 의원은 지난주 지난해 8월 한강버스 탑승자 편의 등을 이유로 운행 구간 주변 교각 5곳의 미관개선 도장 공사가 승인되면서 약 1억 2519만 원의 사업비가 추가 반영됐다고 밝혔다. 노후 교량의 바닥판 교체 및 구조적 성능 강화를 본래 목적으로 하는 공사에 전혀 성격이 다른 미관개선 사업을 끼워 넣었다는 지적이다.이 의원은 “이런 사업들은 담당 부서에서 별도로 예산을 편성하고 의회 심의를 거쳐서 추진했어야 하는 것 아닙니까?”라며 성능개선공사의 설계변경으로 처리한 이유를 물었다. 이어 기존 공사와 함께 추진할 때 편리한 점이 있더라도 목적이 다른 사업까지 포함하는 것은 적절하지 않다고 강조했다. 별도 발주 여부를 검토해야 할 공사를 기존 시공사에 맡기는 결과가 된다는 점에서도 신중했어야 한다며 관련 자료 제출을 요구했다.공사기간과 사업비 관리 문제도 짚었다. 이 의원은 준공 목표가 당초 2025년 10월에서 2029년 12월 말로 4년 이상 늦춰졌고, 총사업비도 826억 6000만원에서 1698억 7000만원으로 늘었다고 밝혔다. 약 900억원이 증가해 당초 사업비의 두 배를 넘는 규모가 됐다는 지적이다.반면 올해 9월 30일 기준 전체 공정률은 37.5%에 그쳤다. 이 의원은 제시된 투자계획상 2027년부터 2029년까지 약 990억원, 연평균 약 330억원을 투입해야 한다며 예산 확보와 준공 목표의 실현 가능성을 따져 물었다.물가변동에 따른 계약금액 조정도 지금까지 7차례, 총 약 188억 6464만원에 달했다. 이 의원은 남은 공사기간에도 추가 비용이 발생할 수 있다며 공사 장기화에 따른 재정 부담을 줄일 대책을 요구했다. 본부장은 가교 설치가 허가되지 않아 시공방식을 변경하면서 공사기간과 비용이 달라졌다고 설명하고, 공사비가 적기에 반영되도록 노력하겠다고 답했다.이동화 의원은 공사 지연 원인과 총사업비 증액 사유를 항목별로 분석하고, 공기 연장에 따른 추가 비용과 향후 투자계획을 재점검해 위원회에 보고하라고 주문했다. 이어 “성산대교를 이용하는 서울시민들의 불편이 더 이상 장기화되지 않도록 공사 추진과 예산 관리에 철저를 기해 주시기 바란다”고 당부했다.류정임 리포터