박칠성 서울시의회 도시안전건설위원장 “안전지수 ‘매우 미흡’ 서소문고가… 평가 이후 관리는 충분했나”

서소문고가 철거공사 붕괴 전 안전지수 51.3점… 하위 현장 사후관리 실효성 점검

안전지수제 개선 실적·사고 발생 연계 분석 주문 및 체험형 안전훈련센터 도입 제안

이미지 확대 지난 11일 열린 제340회 정례회 도시안전건설위원회 도시기반시설본부(시설국) 행정사무감사에서 도시기반시설본부장에게 질의하는 박칠성 위원장. 서울시의회 제공

세줄 요약 서소문고가 붕괴 전 ‘매우 미흡’ 평가 지적

안전지수제 사후관리 실효성 점검 요구

체험형 안전훈련시설 도입 제안

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서울시의회 도시안전건설위원회 박칠성 위원장(더불어민주당·구로4)은 지난 11일 열린 제340회 정례회 도시안전건설위원회 도시기반시설본부(시설국) 행정사무감사에서 건설공사 안전지수제의 사후관리 실효성을 점검하고, 건설근로자의 사고 예방 역량 강화를 위한 체험형 안전훈련시설 도입을 제안했다.박 위원장은 우선 서울시가 운영 중인 건설공사 안전지수제의 평가 방식과 하위 등급 현장에 대한 후속 조치 현황을 점검했다. 이에 도시기반시설본부는 매월 현장별 안전관리 수준을 평가하고 있으며, 기존 3개월 평균 65점 이하였던 특별점검 대상 기준을 최근 70점 이하로 확대했다고 보고했다.특히 박 위원장은 지난 5월에 붕괴 사고가 발생했던 서소문고가 철거 공사가, 사고 발생 약 6개월 전인 2025년 11월 4일 안전지수 평가에서 51.3점으로 ‘매우 미흡’ 등급을 받았던 사실을 지적했다. 이어 당시의 안전관리 미흡 사항을 짚어보고, 평가 이후의 개선 조치와 재점검 여부를 집중적으로 확인했다.또한 박 위원장은 “안전지수 평가 결과와 실제 붕괴사고 사이의 직접적인 연관성은 추가 확인이 필요하지만, 안전관리가 매우 미흡하다고 평가된 현장에서 이후 중대사고가 발생한 만큼 제도의 사후관리 실효성을 면밀히 살펴봐야 한다”고 지적했다.이어 박 위원장은 “안전지수제는 단순히 현장별 점수를 산정하고 등급을 부여하는 데 그쳐서는 안 된다”며 “평가를 통해 발견된 위험요인이 실제 현장에서 개선되는 것이 중요하다”고 역설했다. 이어 하위 등급 현장의 개선 이행 여부를 철저히 확인하고, 서소문고가 철거공사의 당시 평가 세부내역과 지적사항, 개선 조치 및 재점검 결과를 위원회에 제출할 것을 요청했다.한편, 박 위원장은 지난 10월 도시안전건설위원회 공무국외활동 당시 방문한 싱가포르 북남간선도로 N101 공사현장의 안전훈련시설을 소개하며, 서울시 공공건설현장에도 체험형 안전교육을 도입할 것을 제안했다. 추락·협착·감전 등 주요 사고유형을 직접 경험하고 대응방법을 익히는 교육이 외국인 근로자를 비롯한 현장 근로자들의 안전수칙 이해와 사고 예방에 도움이 될 수 있다는 취지다.이에 도시기반시설본부는 체험형 안전교육의 필요성에 깊이 공감하며, 시설 설치와 교육 수료자의 현장 배치 등 구체적인 운영 방안을 적극 검토하겠다고 밝혔다. 이에 대해 박칠성 위원장은 개별 현장의 일회성 교육에 그치지 않고 지속적으로 운영 가능한 체험형 안전훈련시설을 확충할 것을 강조했다. 아울러 교육 대상과 과정, 이수 관리 체계 등 체계적인 제도적 기반을 구축해 줄 것을 당부했다.끝으로 박칠성 위원장은 “건설현장의 안전은 위험요인을 얼마나 일찍 발견하고 실제 개선으로 연결하느냐에 달려 있다”며 “안전지수제의 사후관리를 강화하는 한편, 근로자들이 위험상황에 대한 대응능력을 몸으로 익힐 수 있는 실질적인 안전교육체계 마련에도 적극 나서야 한다”고 밝혔다.류정임 리포터