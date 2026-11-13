노성철 서울시의원, 용양봉저정 한강타워·노들섬 연계 위한 서울시·동작구 협의 이끌어

기존 용역에 빠진 노들섬 조망·보행동선 연계방안 검토…후속 절차·예산 지원방안도 논의

“단독 시설사업을 넘어 노들섬과 동작구가 함께 발전하는 사업으로 만들어야”

이미지 확대 지난 12일 서울시 미래공간기획관 미래공간담당관과 동작구 관계부서와 회의를 진행한 노성철 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 서울시·동작구, 한강타워 노들섬 연계 논의

기본구상 단계부터 조망·보행동선 검토 합의

중간보고 때 추진상황 재점검 및 지원 모색

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서울시의회 노성철 의원(더불어민주당, 동작3)은 지난 12일 서울시 미래공간기획관 미래공간담당관과 동작구 관계부서가 참석한 협의 자리를 마련하고, 용양봉저정 일대 한강타워 건립사업의 노들섬 연계방안과 후속 지원방안을 논의했다.용양봉저정 일대 한강타워는 본동 8-200번지 일대에 높이 100m, 지상 4층 규모로 검토 중인 전망시설로, 총사업비는 약 200억원이다. 동작구는 2억 8500만원을 투입해 타당성조사와 기본계획 수립 용역을 진행하고 있으며, 2027년 5월 용역 완료와 2030년 4월 준공을 목표로 하고 있다. 구체적인 규모와 사업비는 향후 도시관리계획 결정과 인허가 과정에서 변경될 수 있다.당초 동작구가 발주한 용역 과업에는 노들섬 조망 및 보행동선 연계 방안이 누락되어 있었다. 그러나 노 의원은 한강타워 건립을 동작구 단독 사업에 국한하지 않고 노들섬과 유기적으로 연계해 시너지를 극대화해야 한다는 대안을 지속적으로 제기해 왔다. 이에 따라 서울시와 동작구는 향후 기본구상 수립 과정에서 노들섬 연계 방안을 공동으로 검토하고, 용역 중간보고 단계에서 추진 상황을 함께 점검하기로 합의했다.이와 함께 사업 후속 절차에 소요되는 예산 지원 방안에 대해서도 심도 있는 논의가 이루어졌다. 동작구는 도시관리계획 결정, 공공건축 기획·심의, 기본 및 실시설계 등에 총 4억원가량이 소요된다고 밝혔다. 서울시 미래공간담당관은 해당 사업이 구유지에서 진행되는 특성상 직접적인 예산 투입에는 신중한 검토가 필요하다면서도, 구체적인 사업 계획과 노들섬 연계 방안이 가시화되면 공공건축 기획 및 설계공모 지원 등 다각적인 협력 방안을 적극 모색하기로 했다.노 의원은 내년 3월경 용역 중간보고 단계에서 서울시와 동작구 관계자들이 추진 상황을 다시 점검하도록 협의하고, 타당성조사와 기본구상 결과를 토대로 필요한 시비 지원방안을 강구하기로 했다.노성철 의원은 “이번 협의는 동작구에 서울시 예산을 단순히 지원하는 차원이 아니라, 용양봉저정공원의 뛰어난 조망 여건을 활용해 노들섬 사업의 효과를 높이기 위한 것”이라며 “한강타워가 노들섬과 동작구를 연결하는 새로운 관광·문화 명소로 조성될 수 있도록 서울시와 동작구 사이에서 사업 방향과 재원 마련을 지속적으로 조율하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터