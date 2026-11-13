이효진 서울시의원 “서울콘 해외 진출 타당성 검토 생략·매출성과 부풀리기 우려”… 사업관리 전반 점검 촉구

몽골 진출 로열티 2000만원에 타당성 검토 생략… 현지 협력사 사정으로 행사 연기 끝에 무산

직접 매출 80억 8000만원에 거래의향서 4억 5000만원 포함… 실제 매출과 기대성과 구분 필요

유명 인플루언서 참여·조회수 넘어 서울 중소기업의 실질적인 매출·수출성과 검증 주문

이미지 확대 질의하는 이효진 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 서울콘 해외 진출 타당성 검토 생략 지적

몽골 일정 지연·무산, 현장 관리 부실 비판

성과 집계 부풀리기 우려, 실적 분리 요구

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서울시의회 기획경제위원회 이효진 의원(국민의힘, 서초4)은 지난 11일 열린 제340회 정례회 행정사무감사에서 서울경제진흥원 행정사무감사에서 글로벌 인플루언서 행사인 ‘서울콘(SEOULCon)’의 해외 진출 타당성 검토 생략과 사업 추진 지연, 성과 집계의 적정성 등을 지적하며 사업관리 체계 전반에 대한 개선을 촉구했다.서울경제진흥원이 제출한 자료에 따르면, 진흥원은 서울콘의 첫 해외 진출 후보지로 중국 충칭과 몽골 울란바토르를 검토했으나, 현지 기업이 행사를 주최하고 브랜드 로열티 2000만원을 받을 수 있다는 이유로 몽골 진출에 대한 별도의 타당성 검토를 생략했다.당초 2026년 4월에 열릴 예정이던 몽골 서울콘은 현지 파트너사인 UG그룹의 쇼핑몰 준공 일정에 맞춰 9월로 미뤄졌으나, 행사장 보수 공사를 이유로 끝내 무산됐다. 특히 해당 시설에서 8월 말에 이미 국제농구대회가 정상적으로 치러졌다는 점에서, 사전 현장 점검과 공정 관리 체계가 부실했다는 비판을 피하기 어렵게 됐다. 현재 확정된 향후 개최 일정은 미정인 상태다.아울러 서울콘의 실적 집계 방식에 대해서도 투명성 강화를 촉구했다. 2025년 행사 당시 보고된 직접 매출 80억 8000만원 속에는 UG그룹의 단순 거래의향서 금액 4억 5000만원이 고스란히 포함되어 있어, 실제 실적과 향후 기대 매출을 명확히 분리해야 한다는 지적이다. 나아가 단순한 인플루언서 동원 규모나 홍보 효과 위주의 평가 관행에서 벗어나, 서울 소재 중소기업들의 가시적인 수출 및 매출 증대 효과를 철저히 검증해야 한다고 강조했다.이효진 의원은 “현지 기업의 유치 의사와 해외 진출사업의 경제적 타당성은 별개의 문제로, 로열티 수익만을 근거로 타당성 검토를 생략하고 행사 개최까지 지연된 것은 사업관리의 적정성을 되짚어봐야 할 사안”이라며 “서울콘의 성과는 인플루언서 참여 규모가 아닌 서울 중소기업의 실질적인 매출과 수출을 중심으로 평가해야 한다”고 강조했다.류정임 리포터