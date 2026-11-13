노성철 서울시의원 “서울AI재단 간부 11명 중 5명 한국외대 학위… 보직 선정 근거 밝혀야”

이사장 취임 전 37.5%에서 올해 8월 45.5%로 상승

별도 심사 없이 이사장이 최종 결정… 보직별 후보 검토와 선정 사유 확인 요구

이미지 확대 지난 12일 서울AI재단 행정사무감사에서 서울AI재단 이사장에게 질의하는 노성철 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 서울AI재단 간부 중 한국외대 학위자 비중 증가 지적

보직 선정에 별도 심사 없고 이사장 최종 결정 설명

후보 비교 기준·결재문서·경력 확인 자료 공개 요구

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서울시의회 노성철 의원(더불어민주당, 동작3)은 지난 12일 서울AI재단 행정사무감사에서 한국외국어대학교 학위 보유자가 본부장·팀장 11명 중 5명에 이르는 점을 짚고, 재단에 간부 보직의 후보 검토 과정과 최종 선정 근거를 밝힐 것을 요구했다.재단 제출자료에 따르면, 이사장을 제외한 본부장·팀장 가운데 한국외대 학위 보유자는 현 이사장 취임 직전인 2024년 12월 30일 8명 중 3명(37.5%)에서 올해 8월 20일 11명 중 5명(45.5%)으로 늘었다. 현 이사장도 한국외대에서 박사학위를 받았다. 재단은 해당 직원 5명 모두 현 이사장 취임 전에 입사했으며, 이 가운데 4명은 전임 이사장 재임 중에도 보직을 맡은 경력이 있다고 설명했다.재단은 본부장·팀장 보직에 별도의 심사절차가 없으며 경력과 직무수행 역량 등을 종합해 이사장이 최종 결정한다고 밝혔다. 노 의원은 취임 후 보직별 후보 검토 내역과 비교 기준, 최종 선정 사유가 당시 결재문서에 기록되어 있는지 확인할 필요가 있다고 지적했다.노 의원은 또한 현 이사장과의 과거 동일 직장·학교·학회·협회·위원회 활동 여부에 대해 재단이 ‘해당 없음’으로 답변한 경위를 짚었다. 같은 대학 학위 취득자 중 재학 기간이 겹치거나 실제 활동이 겹친 경우를 재단이 어떤 기준으로 판단했는지, 항목별 이력 확인에 어떤 자료가 쓰였는지 밝혀 달라고 요구했다.노성철 의원은 보직별 후보 검토자료와 발령 결재문서를 제출하고, 앞으로 간부 보직을 부여할 때 후보 비교 기준과 최종 선정 사유를 기록하는 절차를 마련할 것을 요구했다.류정임 리포터