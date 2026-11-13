노성철 서울시의원 “서울AI재단 간부 11명 중 5명 한국외대 학위… 보직 선정 근거 밝혀야”
수정 2026-11-13 08:26
입력 2026-11-13 08:26
이사장 취임 전 37.5%에서 올해 8월 45.5%로 상승
별도 심사 없이 이사장이 최종 결정… 보직별 후보 검토와 선정 사유 확인 요구
서울시의회 노성철 의원(더불어민주당, 동작3)은 지난 12일 서울AI재단 행정사무감사에서 한국외국어대학교 학위 보유자가 본부장·팀장 11명 중 5명에 이르는 점을 짚고, 재단에 간부 보직의 후보 검토 과정과 최종 선정 근거를 밝힐 것을 요구했다.
재단 제출자료에 따르면, 이사장을 제외한 본부장·팀장 가운데 한국외대 학위 보유자는 현 이사장 취임 직전인 2024년 12월 30일 8명 중 3명(37.5%)에서 올해 8월 20일 11명 중 5명(45.5%)으로 늘었다. 현 이사장도 한국외대에서 박사학위를 받았다. 재단은 해당 직원 5명 모두 현 이사장 취임 전에 입사했으며, 이 가운데 4명은 전임 이사장 재임 중에도 보직을 맡은 경력이 있다고 설명했다.
재단은 본부장·팀장 보직에 별도의 심사절차가 없으며 경력과 직무수행 역량 등을 종합해 이사장이 최종 결정한다고 밝혔다. 노 의원은 취임 후 보직별 후보 검토 내역과 비교 기준, 최종 선정 사유가 당시 결재문서에 기록되어 있는지 확인할 필요가 있다고 지적했다.
노 의원은 또한 현 이사장과의 과거 동일 직장·학교·학회·협회·위원회 활동 여부에 대해 재단이 ‘해당 없음’으로 답변한 경위를 짚었다. 같은 대학 학위 취득자 중 재학 기간이 겹치거나 실제 활동이 겹친 경우를 재단이 어떤 기준으로 판단했는지, 항목별 이력 확인에 어떤 자료가 쓰였는지 밝혀 달라고 요구했다.
노성철 의원은 보직별 후보 검토자료와 발령 결재문서를 제출하고, 앞으로 간부 보직을 부여할 때 후보 비교 기준과 최종 선정 사유를 기록하는 절차를 마련할 것을 요구했다.
류정임 리포터
세줄 요약
- 서울AI재단 간부 중 한국외대 학위자 비중 증가 지적
- 보직 선정에 별도 심사 없고 이사장 최종 결정 설명
- 후보 비교 기준·결재문서·경력 확인 자료 공개 요구
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