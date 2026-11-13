허윤정 서울시의원 “1693억원 굴리는 서울연구원 앵커센터, 업무분장·회계 책임도 없어”

세줄 요약 앵커센터 1693억원 집행 구조의 관리 부실 지적

업무분장표·회계책임 근거 부재 문제 제기

원장 결재 없는 교부·승인 관행 전면 쇄신 촉구

이미지 확대 지난 9일 열린 서울시의회 기획경제위원회 서울연구원 행정사무감사에서 질의하는 허윤정 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 허윤정 의원(비례대표, 더불어민주당)은 지난 9일 열린 서울시의회 기획경제위원회 서울연구원 행정사무감사에서 원장 직속 기구인 서울앵커센터(구 서울라이즈센터)의 조직 관리와 재무통제 부실을 강력히 질타했다.허 의원에 따르면, 서울연구원의 연간 전체 예산은 562억원(고유 연구사업비 67억원) 수준인 반면, 앵커센터가 관리·집행하는 2026년도 사업비는 단위과제 예산 977억원과 수탁 대행사업비 등을 합쳐 무려 1693억원에 달한다.허 의원은 “연구원 본원 예산의 3배, 순수 연구비의 25배가 넘는 막대한 공적자금을 불과 20명 안팎의 센터가 굴리고 있음에도, 시의회에 제출된 인원 현황조차 서울시 경제실(19명)과 서울연구원(20명) 간에 일치하지 않았다”고 지적으며 “단위과제별 담당자와 모니터링 체계를 확인하기 위해 인원별 업무분장표를 요구하자 공식적인 업무분장표가 없다는 무책임한 답변을 내놓았다”고 밝혔다.이에 대해 오균 서울연구원장은 앵커센터가 대학에 연구비를 교부하고 사업을 관리하는 부서로서 일반 연구부서와는 특성이 다르다고 해명했다. 이어 내부적으로 역할 분담은 되어 있으나 공식 문서가 미흡했던 점을 인정하며 이를 신속하게 보강하겠다고 밝혔다. 앵커센터장 역시 8명의 담당자가 35개 대학을 나누어 교부 및 모니터링 업무를 수행하고 있으며, 누락된 자료는 즉시 정리해 제출하겠다고 덧붙였다.이와 함께 재무 권한과 회계 책임의 불투명성도 주요 쟁점으로 도마 위에 올랐다. 허윤정 의원은 연구원 회계규정상 회계책임자는 경영지원실장, 수탁계약 분임회계 책임자는 연구기획실장으로 명시되어 있으나, 수백억원의 사업비를 대학에 교부하는 앵커센터 재무단장의 공식적인 회계상 직위나 권한 근거는 규정 어디에도 찾아볼 수 없다고 강하게 질타했다.이에 오균 원장은 “재무단장은 원래 직제 정원(TO)에 있던 자리가 아니라, 다루는 자금 규모가 워낙 커 센터장을 보좌·지원하기 위해 본원에서 개포동 청사로 파견 보낸 인력”이라며 “신설 조직이다 보니 규정과 권한 위임 체계에 미흡한 부분이 있었으며, 위임전결 규정을 명확히 정비하겠다”라고 답변했다.허윤정 의원은 “지난 3월 신규 조직 위임전결 사항을 개선했다고 보고했으나, 실제 5월과 7월 진행된 17개 대학 및 13개 대학의 사업계획서 검토 승인과 사업비 교부 문서는 원장 결재 없이 센터장 전결로 무단 처리됐다”며 “막대한 시민 혈세가 통제 장치 없이 깜깜이로 집행되는 현 구조를 전면 쇄신하라”고 강력히 촉구했다.류정임 리포터