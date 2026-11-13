양평호 서울시의원, 잠실선착장 관리 부실 지적…파일 방식 전환 전 안전성 검증 촉구

세줄 요약 잠실선착장 도교 파손 원인, 관리 부실 인정

113억 파일 방식 전환, 안전성 근거 요구

암사동 보행로·화재 대응 개선 주문

이미지 확대 ▲양평호 서울시의원이 12일 제340회 정례회 환경수자원위원회 행정사무감사 보충감사에서 ㈜한강버스 한상균 대표를 상대로 잠실선착장 도교 파손 원인을 질의하고 있다. (사진=서울시의회)

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서울시의회 환경수자원위원회 양평호 의원(더불어민주당·강동4)은 11월 12일 열린 제340회 정례회 미래한강본부 소관 행정사무감사 보충감사에서 ㈜한강버스 한상균 대표와 미래한강본부장을 상대로 잠실선착장 도교 파손에 따른 관리 책임과 계류방식 변경의 적정성을 집중 점검하고, 암사동 보행로 운영 개선 및 겨울철 한강 둔치 화재 대응체계 강화를 주문했다.이날 감사에서 양평호 의원은 잠실선착장 도교 파손이 설계·시공·관리 중 어느 단계의 문제에서 비롯됐는지 명확한 설명을 요구하며, 서울시 공유재산을 관리하는 운영사인 한강버스의 책임 있는 답변을 촉구했다.이에 ㈜한강버스 한상균 대표는 팔당댐 방류량과 수위를 고려해 접속부를 미리 해체했더라면 도교 손상을 줄일 수 있었을 것이라며 “가장 직접적인 원인은 이 말씀드린 대로 관리 부실이라고 할 수 있겠습니다”라고 답했다. 아울러 방류량에 맞춰 도교를 사전에 들어 올릴 수 있도록 내부 세부 기준을 강화했다고 덧붙였다.미래한강본부 측은 추가 설명을 통해 계류용 체인 자체의 문제와 도교·호안을 연결하는 별도 체결장치인 ‘스톱바’의 관리 문제를 구분해 보고했다. 수위가 상승하기 전에 양쪽 스톱바를 동시에 해제해야 하나, 한쪽 해제가 지연되면서 도교에 비틀림이 발생했다는 설명이다.양 의원은 관리상의 문제가 직접적인 원인으로 확인된 만큼 관리체계를 면밀히 점검하고 보완해 유사 사고의 재발을 막는 것이 우선이라고 강조했다. 이어 113억원 규모의 파일 방식 전환 계획을 언급하며, 기존 시설을 설치한 지 얼마 지나지 않은 시점에 다시 대규모 예산을 투입해야 하는 타당한 이유와 안전성 근거를 제시할 것을 요구했다.현재 잠실선착장에 시행된 보강 공사의 성격과 비용에 대한 질의도 이어졌다. 한 대표는 파일 방식 전환 전 추가 사고 예방을 위한 일시적 보강이라고 설명하면서도, 해당 비용은 한강버스가 직접 지출하지 않아 정확한 금액을 파악하지 못하고 있다고 답했다. 이에 양 의원은 관리 문제를 바로잡는 조치와 별개로 임시 보강과 파일 방식 전환이 필요한 이유를 거듭 확인했다.특히 양 의원은 한강의 수위 변화와 방류 조건 등을 충분히 분석해 시민이 안전하게 이용할 수 있는 방식을 채택해야 한다며, 유속·파고·바람 등 현장 여건이 까다로운 선착장 2~3곳에 우선 시범 적용해 안전성을 검증한 뒤 확대하는 방안을 제시했다.한 대표는 서울숲 선착장 운영 경험을 토대로 파일 방식이 안전과 관리에 유리하다고 판단해 서울시에 전환을 요청했다고 답했으며, 미래한강본부 측 역시 장기 운영 시설의 유지관리 효율성과 경제성을 고려해 서울숲 운영 경험을 바탕으로 단계적 확대를 추진할 계획이라고 밝혔다.이와 함께 양 의원은 암사동 한강변 보행로 조성 사업과 관련해 기존 보행로와 인접한 위치에 새로운 길을 조성한 이유를 주민들이 납득할 수 있도록 설명해야 한다고 지적했다. 양 의원은 현장을 직접 여러 차례 답사한 결과, 인접한 두 길의 기능 차이와 예산 투입 필요성에 대해 주민들이 여전히 의문을 제기하고 있다고 전했다.미래한강본부 측이 도로 옆 기존 보행로와 미루나무 사이 맨발 걷기 길은 위치 및 기능에 차이가 있고 여름철 그늘과 지역 주민의 이용 수요를 반영해 조성했다고 설명하자, 양 의원은 한쪽은 반려견 동반 산책로로, 다른 쪽은 맨발 걷기 길로 기능을 명확히 구분해 현수막 등으로 안내하는 방안을 제안했다. 미래한강본부 측은 시민들이 차이를 쉽게 이해할 수 있도록 기능을 구별해 안내하고 제안한 방향으로 추진하겠다고 답했다.끝으로 양 의원은 겨울철 한강 둔치의 화재 대응 실태를 점검했다. 억새밭과 잔디밭 등에서 화재가 발생할 경우 진화가 어려울 수 있다는 점을 짚으며, 소화전과 소화기구 등 초기 진화장비가 적정하게 배치돼 있는지 확인을 요청했다.이에 미래한강본부장은 소화전 등의 시설이 구비돼 있으나 정확한 배치 현황을 즉석에서 설명하기는 어렵다며, 현재 진행 중인 한강 둔치 시설물 실태조사와 연계해 화재 대응체계의 적정성을 검토하고 부족한 부분은 보완하겠다고 밝혔다.양승현 리포터