김광철 서울시의원 “세종문화회관 공공자산 관리 부실… 재물조사·전산화 전면 개편해야”

보유 물품 1만 1993점… 신규 취득·폐기 자산 세부 내역조차 명확히 설명 못 해

2025년 추진 예정이던 물품관리 전산화, 2026년에도 미완료… 관리체계 개선 지연 지적

고가 악기 수선·보관·반출입 이력 통합관리 및 공공자산 관리 책임성 강화 촉구

이미지 확대 지난 12일 열린 제340회 정례회 문화체육관광위원회 행정사무감사에서 세종문화회관 사장에게 질의하는 김광철 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 재물조사 정확성 부족과 자산 구분 미흡 지적

물품관리 전산화 지연, 실질 추진 촉구

고가 악기 수선·교체 기준 정비 요구

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서울시의회 문화체육관광위원회 김광철 의원(국민의힘, 송파2)​은 지난 12일 열린 제340회 정례회 문화체육관광위원회 행정사무감사에서 세종문화회관의 보유 물품 및 악기 관리 실태를 집중 점검하고, 재물조사 결과의 정확성과 물품관리 전산화 지연 문제를 지적하며 관리체계 개선을 촉구했다.김 의원이 질의에서 제시한 세종문화회관의 ‘2026년 정기 재물조사 결과보고’에 따르면, 기존 보유 물품 1만 1699점에 신규 구매 1175점과 폐기 자산 881점을 반영해 총 1만 1993점의 물품이 집계됐다.그러나 김 의원이 신규 구매 물품 가운데 실제 취득 물품과 내부 관리 전환·재배치 물품의 구분을 요구하자, 세종문화회관 측은 조직개편과 세종라운지 조성에 따른 물품 구매 및 재배치 상황을 설명하는 데 그쳤다. 폐기 자산 881점에 대해서도 실제 불용 처분된 물품과 이중 기재 정정으로 장부에서 삭제된 물품의 구분을 요구했으나, 세종문화회관 측은 관련 목록을 별도로 작성해 보고하겠다고 답변했다.김 의원은 공공기관의 재물조사가 단순한 수량 집계에 그쳐서는 안 되며, 취득·이동·폐기 내역을 정확하게 구분하고 자산의 변동 이력을 체계적으로 관리해야 한다고 지적했다. 물품관리 전산화 추진 지연 문제도 도마에 올랐다. 세종문화회관은 2024년 기관 시스템인 ‘아마란스’를 도입했으나 자산관리 시스템 구축이 원활하지 않아 2025년 별도의 구축 계획을 수립한 것으로 설명했다.김 의원은 2025년 추진계획에 포함됐던 물품관리 전산화 사업이 2026년 정기 재물조사 결과보고에서도 여전히 향후 계획으로 미뤄진 이유를 따져 물었다. 이에 대해 세종문화회관 측은 올해 전산화 추진 과정에서도 일부 미흡한 부분이 있었다고 시인했다. 이어 김 의원은 전산화 사업의 진정한 목적이 단순한 시스템 구축에 그치지 않고, 자산의 취득부터 이동, 수선, 처분에 이르는 전 과정을 투명하게 관리하는 데 있음을 강조했다. 그러면서 반복되는 추진 지연에 대한 철저한 원인 분석과 함께 실질적인 개선책 마련을 강력히 요구했다.이와 함께 고가 악기 관리체계에 대한 집중적인 점검도 이어졌다. 김 의원은 악기별 고유 자산번호와 취득 시점, 수선 이력 및 교체 계획 등이 서로 연계되어 체계적으로 관리되고 있는지 확인하고, 고액 수선 시 수선과 교체의 경제성을 객관적으로 비교할 수 있는 기준이 마련되어 있는지 질의했다.세종문화회관 측은 별도의 악기 관리대장을 통해 취득 장소, 사용처, 반출입 내역 등을 기록하고 있으며 정기 재물조사를 거쳐 장부와 실물을 대조하고 있다고 설명했다. 다만 고액 수선과 교체 여부를 판단하는 구체적인 경제성 기준에 대해서는 명확한 답변을 내놓지 못했다.김 의원은 “재물조사는 물품의 개수를 파악하는 데 끝나서는 안 된다”며 “신규 구입과 부서 간 이동, 불용 처리 내역까지 정확하게 추적할 수 있는 체계가 마련돼야 한다”고 강조했다. 이어 “고가 악기와 무대 장비는 자산번호별로 관리 이력과 수선·보관 현황이 연결돼야 한다”며 “시민의 세금으로 확보한 공공자산이 투명하고 효율적으로 관리될 수 있도록 재물조사의 정확성을 높이고 물품관리 전산화를 조속히 완성해야 한다”고 촉구했다.끝으로 김광철 의원은 세종문화회관에 재물조사 세부 내역의 체계적 관리, 고가 악기의 수선·교체 기준 정비, 물품관리 전산화의 실질적 추진을 주문했다. 세종문화회관 측은 관리대장을 더욱 철저히 관리하겠다고 답변했다.류정임 리포터