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박계홍 서울시의원 “20억원 들인 서울시 자체 AI, 공무원 80%는 안 쓴다… 제2의 메타버스 사태 우려”

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수정 2026-11-13 13:47
입력 2026-11-13 13:47

2026년 5월 도입된 서울시 자체 LLM AI 행정 서비스, 10월 기준 이용률 18.9%로 추락
공무원 63%는 이미 챗GPT 등 성능 뛰어난 민간 AI 활용 중… 자체 AI는 철저히 소외
내년 GPU 추가 도입 명목으로 35억원 추가 투입 계획… 실효성 담보는 글쎄
“초일류 기업 속도 쫓아갈 수 없는 행정의 한계 인정해야”
“상용 서비스 지원 및 보안 강화로 선회 촉구”

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질의하는 박계홍 의원. 서울시의회 제공
질의하는 박계홍 의원. 서울시의회 제공


수십억원의 혈세를 들여 구축한 서울시 자체 인공지능(AI) 행정 서비스가 정작 내부 공무원들에게 철저히 외면받고 있는 것으로 드러났다. 막대한 예산이 낭비된 ‘서울 메타버스’의 전철을 밟는 것 아니냐는 지적이 서울시의회 행정사무감사에서 제기됐다.

서울시의회 주택공간위원회 박계홍 의원(더불어민주당, 강서3)은 지난 12일 진행된 디지털도시국 및 AI재단 행정사무감사에서, 저조한 활용도로 지적받고 있는 ‘서울시 자체 LLM 기반 AI 행정지원 서비스’의 실태를 강도 높게 비판하며 무리한 독자 개발 추진을 문제 삼았다.

서울시는 외부 생성형 인공지능 사용 시 발생할 수 있는 보안 유출 우려를 차단하겠다는 명목으로 약 20억원을 들여 챗봇 2.0 시스템을 구축하고, 올해 5월부터 내부 직원용 자체 AI 서비스를 도입했다. 하지만 박 의원이 제시한 운영 데이터에 따르면 전체 대상 인원 약 1만명 중 10월 기준 실제 이용자는 1,887명으로 이용률이 18.9%에 그쳤다. 오픈 당시 24.2%였던 수치는 매월 감소 추세를 보이고 있으며, 1인당 접속 횟수 또한 월평균 2~3회 수준에 머물렀다.

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박 의원은 “이용률이 갈수록 떨어진다는 것은 한마디로 ‘써보니 쓸모가 없다’는 의미”라며, “실제로 공무원의 63%가 업무에 챗GPT나 클로드 등 압도적인 성능을 자랑하는 민간 상용 AI를 이미 활용하고 있는 상황에서, 성능이 턱없이 부족한 자체 AI는 외면받을 수밖에 없다”고 꼬집었다.

더 큰 난관은 밑 빠진 독에 물 붓기 격으로 이어지는 추가 예산 투입이다. 서울시는 인공지능의 성능을 끌어올린다는 명목으로 그래픽처리장치(GPU) 2대 도입 비용을 포함해 약 35억원(34억 9000만원)에 달하는 관련 예산을 내년도 본예산에 새로 배정했다.

박 의원은 “막대한 자본으로 나날이 발전하는 초일류 민간 기업의 속도를 공공 행정이 자체 개발로 쫓아가겠다는 발상 자체가 무리수”라며, “지피유 두 대 더 들여놓는다고 공무원들이 외면하던 자체 AI를 갑자기 쓰겠느냐”고 질타했다.

이어 박 의원은 과거 60억원의 혈세를 들여 만들었다가 결국 폐기 수순을 밟은 ‘서울시 메타버스’ 사업을 언급하며 “행정은 행정이 잘할 수 있는 영역에 집중해야 한다. 민간 상용 서비스 이용을 적극 지원하면서 행정망 정보 보안 기술에 집중 투자하는 것이 훨씬 합리적이고 효율적인 판단”이라고 강조했다.


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마지막으로 박계홍 의원은 “행정의 오판은 곧 시민 혈세의 낭비로 직결된다”며 “밑 빠진 독에 물 붓기 식의 자체 AI 예산 투입을 멈추고, 서울시 디지털 행정의 방향성을 원점에서 전면 재검토할 것”을 디지털도시국에 강력히 촉구했다.

류정임 리포터
세줄 요약
  • 서울시 자체 AI, 20억원 투입에도 저조한 이용률
  • 공무원 1만명 중 1,887명만 사용, 월 2~3회 수준
  • 박계홍 의원, 메타버스 전철 우려하며 재검토 촉구
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