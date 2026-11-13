위성찬 서울시의원, 서울에너지공사 행정사무감사서 홍보 방식 전환·내실 있는 사업 다변화 당부

고객만족도 평균 밑돌아… “굿즈·SNS 이벤트보다 공사 역할 알리는 홍보가 우선되어야”

이미지 확대 질의하는 위성찬 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 고객만족도 하락, 서비스 안내 부족 지적

공사 역할 설명 우선, 홍보 방식 전환 주문

태양광 확대 등 사업 다변화와 내실 강화 당부

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서울시의회 환경수자원위원회 위성찬 의원(국민의힘, 비례)은 지난 10일 열린 서울에너지공사 행정사무감사에서 시민 눈높이에 맞춘 홍보 방식 전환과 내실 있는 사업 다변화를 당부했다.공사 제출자료에 따르면, 서울에너지공사 고객만족도가 2024년 82.9점에서 2025년 79.4점으로 하락했고, 3년 연속 동종 특정공사·공단 평균 대비 5점 이상 낮은 것으로 나타났다.위 의원은 공사가 불만족 원인으로 ‘서비스 안내 부족’을 꼽았지만, 정작 민원의 대부분인 세대별 난방비 산정 문의에는 ‘관리사무소 소관’이라는 안내로 끝나는 경우가 많다고 지적했다. 이렇게 주민 문의가 관리사무소로 되돌아가니, 관리사무소를 대상으로 하는 만족도 조사 결과가 낮게 나올 수밖에 없다는 것이다.이어 위 의원은 “공사를 정확히 알리는 홍보와 서비스 안내 체계가 부족해 생기는 문제”라며 “캐릭터 굿즈나 SNS 이벤트로 친근하게 다가가는 것도 좋지만, 공사가 어떤 일을 하는 곳인지부터 정확히 알리는 홍보가 우선”이라고 말했다.서울에너지공사가 2023년 649억원의 적자에서 2025년 51억 원 흑자로 전환한 데 이어, 올해 상반기에도 281억원의 순이익을 기록한 점은 고무적이다. 다만 중동 정세 등 대외 변수에 따라 액화천연가스(LNG) 가격이 급등할 때마다 실적이 크게 흔들리는 취약한 구조에서 벗어나기 위해 안정적인 사업 다변화가 시급하다.특히 지난해 신재생에너지법 개정으로 일정 규모 이상의 공영주차장 태양광 설치가 의무화된 만큼, 현재 진행 중인 공공주차장 40곳의 입지조사 용역을 차질 없이 추진하고 대형 민간 주차장까지 협력을 확대해 태양광 보급을 넓혀야 한다.끝으로 위성찬 의원은 “외부 변수에 흔들리지 않도록 사업 구조를 다변화하되, 문어발식 확장이 아닌 내실을 다져 적자 폭을 최소화해야 한다”며 “공사 본연의 경쟁력을 강화하고 시민이 실제로 체감할 수 있는 서비스 개선에 최선을 다해 달라”고 당부했다.류정임 리포터