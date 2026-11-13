이인애 서울시의원, 보건소 장티푸스 검사에 부적절한 검체 채취 도구 사용 지적… 전수조사 촉구

9개 자치구 구매 제품, 7개 자치구 보건소에서 일부 사용 확인… 두 차례 안내에도 현장 사용

구매 자료·제품 사용 대장·검사 기록 대조해 검체 채취 방식 전수조사 요구

“사용 편의성보다 검사 기준 준수가 우선”… 관리·감독과 현장 교육 강화 촉구

이미지 확대 지난 12일 열린 제340회 정례회 보건복지위원회 시민건강국 및 서울시보건환경연구원 행정사무감사에서 시민건강국장에게 질의하는 이인애 부위원장. 서울시의회 제공

세줄 요약 장티푸스 검사 도구 부적절 사용 지적

서울의료원 구매 1125개, 7개구 사용 확인

전수조사·관리감독·교육 지원 촉구

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서울시의회 보건복지위원회 이인애 부위원장(더불어민주당, 비례대표)은 지난 12일 열린 제340회 정례회 보건복지위원회 시민건강국 및 서울시보건환경연구원 행정사무감사에서 일부 자치구 보건소가 장티푸스 검사에 부적절한 검체 채취 도구를 사용한 문제를 지적하고, 전수조사와 관리ㆍ감독 강화를 촉구했다.보건소는 식품 취급 종사자 등의 건강진단 결과서 발급을 위해 장티푸스 검사를 시행하고 있다. 질병관리청 공문에 따르면 항문 주변에서 채취하는 항문 검체는 직장 점막에서 얻는 직장도말 검체와 방식이 달라 병원체 분리에 부적합하므로 감염병 진단에 쓸 수 없다. 이에 질병관리청은 진단용으로 허가받지 않은 검체 채취 제품이 감염병 진단에 직접 쓰이지 않도록 서울시에 지도·점검을 요청했다.이 부위원장이 관련 민원을 바탕으로 서울의료원의 올해 7월 통합구매 대행 자료를 분석한 결과, 9개 자치구가 부적절한 해당 제품 총 1125개를 구매한 사실이 드러났다. 이에 대해 시민건강국장은 직장 검체 채취에 맞지 않는 제품임을 인정하면서, 실제 실태조사를 벌인 결과 7개 자치구 보건소에서 일부 사용된 사실이 확인됐다고 밝혔다.특히 서울시는 2024년 3월과 2025년 7월 두 차례 자치구 보건소에 적절한 검체와 허가된 제품을 사용하도록 안내했지만, 현장에서는 사용 편의성 등을 이유로 해당 제품이 사용되고 있었던 것으로 나타났다. 이 부위원장은 “사용이 편리하다는 이유로 검사 기준이 지켜지지 않아서는 안 된다”며 “서울시가 안내에 그치지 않고 현장에서 기준이 제대로 이행되는지 관리·감독해야 한다”고 강조했다.이어 서울의료원의 구매 대행 자료와 보건소별 사용 대장·검사 기록을 대조해 도구 사용의 적정성을 확인하고, 실제 검체 채취 방식이 질병관리청 기준에 부합하는지 전수조사해 보고할 것을 요구했다.아울러 현장 담당자들이 검체 채취 과정에서 겪는 어려움을 해소할 수 있도록 서울시 차원의 교육 지원도 주문했다. 이에 시민건강국장은 적절한 검체 채취가 이뤄지도록 계도하고, 담당자 교육도 함께 챙기겠다고 답변했다.끝으로 이인애 부위원장은 “검사에 적합한 도구를 사용하는 것과 올바른 방식으로 검체를 채취하는 것이 함께 지켜져야 한다”며 서울시의 책임 있는 현장 관리를 촉구했다.류정임 리포터