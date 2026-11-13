허광행 서울시의원 “모의시험 15.6노트인데 계획은 17노트”… 한강버스 경제성 따져

세줄 요약 한강버스 속도·경제성 검증 필요성 제기

모의시험 15.6노트, 계획 17노트 차이 지적

접근·대기·환승 포함한 편익 산정 요구

이미지 확대 질의하는 허광행 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 환경수자원위원회 허광행 의원(더불어민주당, 강북4)은 지난 12일 제340회 정례회 미래한강본부 행정사무감사에서 서울시가 한강버스를 대중교통 수단으로 추진하면서 실제 운항 여건과 시민의 이동시간 절감 효과를 충분히 검토했는지 따졌다.허 의원은 감사원 감사 결과를 근거로, 서울시가 2023년 12월 모의시험에서 14.5~15.6노트의 속도에 그쳤음을 확인하고도 이듬해 2월 오세훈 시장이 한강버스 도입을 발표하며 계획 속도를 17노트, 최고 속도를 20노트로 높여 잡았다고 비판했다. 아울러 다리를 통과할 때 속도가 줄어드는 요인이 경제성 분석에서 누락됐다는 감사원의 지적도 함께 부각했다.이에 대해 서울시는 앞서 지난 9일 열린 행정사무감사 당시 실제 운항 가능한 속도를 기준으로 운항 소요 시간과 정시성 기준을 수립했다고 해명한 바 있다.이어 허 의원은 보충감사에 증인으로 출석한 김도경 서울시립대학교 교통공학과 교수를 향해 실제 운항 속도와 배차 간격, 선착장까지의 접근·대기·환승 시간이 교통 편익 계산에 어떤 방식으로 반영되었는지 따져 물었다. 나아가 최초 비용 대비 편익 비율(B/C)인 2.58을 도출할 당시 교통 편익과 관광 편익이 각각 어느 정도 규모였는지 세부 내역을 확인했다.김 교수는 운항계획 자료를 반영해 편익을 산출한 것으로 알고 있다고 답했다. 교통과 관광 부문의 B/C는 각각 산출하지 않았으며, 전체 편익에서 두 부문이 차지하는 정확한 비중은 기억나지 않는다고 밝혔다.허 의원은 투자심사 당시 가정한 운항 속도와 소요 시간, 배차 간격을 실제 운항 실적과 비교하고, 운항 조건과 이용 수요의 변화가 시간 절감 편익과 전체 B/C에 미치는 영향을 확인할 수 있도록 관련 자료를 요구했다.끝으로 허광행 의원은 한강버스의 대중교통 효과를 판단하려면 시민이 선착장까지 이동하고 배를 기다려 환승하는 시간까지 포함해 실제로 얼마나 시간을 아낄 수 있는지 따져봐야 한다고 강조했다. 아울러 서울시가 대중교통 수단으로 도입을 결정할 당시 어떤 교통 편익을 근거로 삼았는지 밝혀야 한다고 지적했다.류정임 리포터