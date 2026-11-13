이소라 서울시의원 “AI교육, 시민 삶의 변화로 이어져야… 청소년 기관과 협업 확대해야”

12일 제340회 정례회 주택공간위원회 디지털미디어국·서울AI재단 행정사무감사 실시

“AI재단 직원 해외연수, 글로벌 업무 역량 강화 성과로 연결 주문”

“서울시향과 AI음악회 등 시민 문화 향유 방안도 제안”

이미지 확대 지난 12일 열린 제340회 서울시의회 정례회 주택공간위원회 디지털미디어국과 서울AI재단 행정사무감사에서 서울AI재단 이사장에게 질의하는 이소라 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 AI 교육, 시민 체감형 변화로 확장 주문

청소년센터·교육기관 협업 확대 제안

서울시향 연계 AI 문화사업 구상 점검

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AI 기술 교육이 단순한 체험이나 구독료 지원에 그치지 않고 시민의 일상과 삶의 질을 실질적으로 바꾸는 기회로 이어져야 한다는 제안이 나왔다. 특히 청소년 기관과의 협업을 통한 AI 교육 확대와 서울시향 협약을 활용한 AI 문화 프로그램 등 시민 체감형 사업 발굴이 주문됐다.서울시의회 이소라 의원(더불어민주당·성북4)은 지난 12일 열린 제340회 서울시의회 정례회 주택공간위원회 디지털미디어국과 서울AI재단 행정사무감사에서 서울AI재단의 해외연수 운영과 시민 대상 AI 교육·문화사업 추진 방향을 점검했다.서울AI재단의 해외출장 예산 집행 내역을 점검한 자리에서 베트남 호찌민과 일본 요코하마 출장은 행 초청으로 현지에서 항공료와 숙박비를 지원받아 비용이 적게 소요됐다는 답변이 나왔다. 스마트라이프팀장이 2026년 3월부터 4월까지 약 4주간 필리핀에서 이수한 어학 및 비즈니스 커뮤니케이션 연수 성과를 점검했으며, 해당 팀장은 습득한 영어 소통 능력을 바탕으로 일본과 중국 등 해외 공동관 유치 업무에서 실질적인 성과를 거두었다고 보고했다.단순히 연수를 다녀오는 데 그치지 않고 1대1 비즈니스 스피킹과 프레젠테이션, 협상 등 집중 교육 과정에서 익힌 전문 역량을 서울 AI재단의 글로벌 네트워킹과 서울 스마트라이프위크 등의 실제 업무에 적극적으로 접목해 달라고 당부했다. AI 관련 사업의 성과가 외형적인 지표에만 머무르지 않고, 시민들이 일상생활에서 AI 기술을 직접 활용하며 삶의 질을 높일 수 있는 체감형 정책 발굴에 집중해야 한다는 점이 강조됐다.이에 김만기 서울AI재단 이사장은 “AI를 도입하고 활용하는 데서 끝나는 것이 아니라, 이를 통해 개인과 조직, 소상공인 등이 어떻게 새로운 기회를 만들어 갈 것인지가 중요하다”며 “내년에도 그 부분을 중점적으로 추진하겠다”고 밝혔다.이 의원은 서울시교육청 산하 융합과학교육원과 AI재단의 협업 가능성도 제안했다. 특히 학부모들이 청소년 AI 교육에 높은 관심을 보이고 있는 만큼, 자치구별 청소년센터 등 청소년 시설을 활용한 교육 프로그램을 확대하고 교육기관 간 협력 방안을 검토해 달라고 요청했으며, 김 이사장은 망원청소년센터 및 동부권 시립청소년센터와 함께 관련 행사를 진행해 좋은 반응을 얻었다고 설명하며, 앞으로도 협력에 노력하겠다고 답했다.마지막으로 이소라 의원은 서울시향과 AI재단의 업무협약과 관련해 2027년 사업 구상을 물었다. 김 이사장은 AI로 만든 음악을 활용한 연주회 등 ‘AI 음악회’를 시도하는 방안을 논의했다고 답했다.류정임 리포터