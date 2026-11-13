이의안 서울시의원, ‘적자 한강버스’ 무리한 확장과 부대사업 의존으로 재정 리스크 우려

㈜한강버스 대표 출석시켜 적자 해소 방안 및 2030년 선착장·선박 확대 계획 점검

“본업인 수상교통보다 부대사업 수익에 매달리는 주객전도 현상 경계해야”

이미지 확대 제340회 정례회 미래한강본부 보충감사에 ㈜한강버스 대표에게 질의하는 이의안 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 한강버스 적자 구조와 재정 리스크 점검

무리한 선착장·선박 확대 계획 우려 제기

광고·부대사업 의존한 수익모델 비판

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서울시의회 환경수자원위원회 이의안 의원(더불어민주당, 동대문구3)은 제340회 정례회 미래한강본부 보충감사에 ㈜한강버스 대표가 증인으로 출석한 가운데, 한강버스 사업의 재정 건전성 확보 방안과 향후 확장 계획의 타당성을 집중적으로 점검했다.이 의원은 증인이 에스에이치(SH)공사 개발금융처장과 비서실장 등을 거친 도시재정 전문가라는 점을 짚으며, 선박 건조 비용과 실제 운영비가 제대로 반영되지 않은 채 추진된 해당 사업의 막대한 적자 및 재정 누수 리스크를 어떻게 극복할 것인지 추궁했다.이에 대해 ㈜한강버스 대표는 부임 이전의 사안이라면서 현재는 경영 정상화에 전념하고 있다고 답하고, 향후 대책으로 경영 효율화 및 매출 증대, 실적 중심의 자본 구조 개선과 추가 출자 및 금융 조달, 근본적인 경영 체질 개선을 제시했다. 아울러 초기 자본 투자가 막대한 사업 특성상 민간 사업자의 노력만으로는 한계가 있으므로, 수익자 부담 원칙을 바탕으로 정상적인 공공재정 보전이 병행되어야 지속 가능한 수상교통 기업으로 살아남을 수 있다고 강조했다.이 의원은 이어 ‘2030년 선착장·선박 추가 확대 계획’과 적자 보전을 위한 부대시설·광고 의존 방식을 짚으며 “현재도 적자인 상황에서 관리 물량이 늘면 재정 부담이 가중될 것”이라고 우려를 표했다. 이에 한강버스 대표는 “2028년 조속한 흑자 달성으로 민간 투자를 유치하고, 매체 가동률 40% 이상을 달성해 120억원 이상의 광고 매출을 내겠다”고 설명했다. 아울러 선착장·선박 래핑 등 고단가 광고 다각화와 경상비·인력 절감을 통해 영업손익 흑자를 달성하겠다고 덧붙였다.이의안 의원은 질의를 마무리하며 “적자를 메우기 위해 본연의 수상교통 기능보다 부대시설과 광고 수익 창출에 매달리는 주객전도 상황이 우려된다”며 “무리한 외형 확장과 낙관적 수익 전망에 기대기보다, 철저한 재정 리스크 관리와 책임 있는 경영 정상화 방안을 마련해야 한다”고 강조했다.류정임 리포터