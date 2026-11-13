최유희 서울시의원 “용산 주민 뜻대로 철회해야… 세계유산 등재보다 주민 생존권 먼저”

주민설명회 참석해 등재 추진 반대 의견 청취… 남산 인접 주거지역에 미칠 영향 주목

“후암동 등 용산지역 정비사업과 주민 생활에 대한 우려 서울시에 전달할 것”

이미지 확대 최유희 의원이 한양의 수도성곽 세계유산 등재 추진 주민설명회에서 주민들의 입장을 대변하며 의견을 밝히고 있다. 서울시의회 제공

이미지 확대 최유희 의원이 세계유산 등재 추진에 반대하는 주민들과 함께 ‘결사반대’ 손팻말을 들고 있다. 서울시의회 제공

이미지 확대 최유희 의원이 서울역사박물관 앞에서 세계유산 등재 추진에 반대하는 주민들과 함께 주민의 주거환경 보호를 촉구하고 있다. 서울시의회 제공

이미지 확대 한양의 수도성곽 세계유산 등재 추진 주민설명회에서 관계자들이 참석 주민들의 질문에 답변하고 있다. 서울시의회 제공

세줄 요약 용산 주민 반대 의견 청취와 전달 약속

세계유산 등재가 정비사업에 미칠 영향 우려

주민 생존권과 주거환경 보호 우선 주장

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 최유희 의원(국민의힘, 용산구2)은 지난 12일 서울역사박물관에서 열린 ‘한양의 수도성곽 세계유산 등재 추진 주민설명회’에 참석해 주민들의 반대 의견을 청취했다. 이날 설명회에서는 세계유산 등재 추진에 반대하는 주민들의 목소리가 다수 제기됐으며, 최 의원은 현장의 의견을 서울시에 전달하고 주민 입장을 대변하겠다는 뜻을 밝혔다.이번 설명회는 한양의 수도성곽 세계유산 등재 추진 현황과 예상되는 제도 변화를 주민들에게 알리기 위해 마련됐다. 특히 용산구 후암동과 용산2가동 등 남산 인접 지역은 역사유산과 주민들의 주거 공간이 밀접하게 맞닿아 있는 곳이다. 현재 후암동 일대에서는 노후 주거환경 개선을 위한 정비사업이 활발히 추진되고 있어, 세계유산 등재가 향후 지역 개발과 주민 생활에 미칠 파급 효과를 면밀히 살펴봐야 한다.세계유산영향평가로 인해 절차와 기간이 늘어나고 사업 지연에 따른 비용 부담이 커질 수 있다는 우려에 대해, 서울시는 평가 절차 구체화와 기존 절차 중복 해소, 주민 지원 근거 마련 등을 관계기관에 건의하고 있다고 밝혔다. 다만 이러한 등재 추진이 용산 지역의 개별 정비사업에 구체적으로 어떤 영향을 미칠지는 향후 적용 대상과 세부 절차를 면밀히 확인해야 판단할 수 있다.최유희 의원은 역사유산의 보존 가치보다 오랫동안 해당 지역에서 생활해 온 주민들의 생존권과 주거환경 보호가 우선되어야 한다는 입장이다. 특히 용산지역의 정비사업과 주거환경 개선에 불필요한 어려움이 발생하지 않도록 주민들이 제기한 우려를 서울시에 전달하고, 주민들의 뜻을 존중해 세계유산 등재 추진을 철회해야 한다는 입장을 밝혔다.서울시는 오는 12월 11일까지 주민들의 서면 의견을 추가로 접수하고, 제출된 의견을 검토해 향후 세계유산 등재 업무에 참고할 계획이다.류정임 리포터