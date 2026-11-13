주무열 서울시의원, 다국적 방문단 응접… “대한민국 민주주의의 발달이 디지털화의 동력”

프리드리히 나우만 재단 대표·필리핀 산마테오시 시장·독일 시의원 등 5개국 방문단, 시의회 방문

“시민이 가장 필요로 하는 것부터 빠르게 응답하는 것이 디지털화의 출발”

이미지 확대 서울시의회를 방문한 프리드리히 나우만 재단 대표·필리핀 산마테오시 시장·독일 시의원 등 5개국 방문단. 서울시의회 제공

이미지 확대 프리드리히 나우만 재단 초청인사 면담. 서울시의회 제공

세줄 요약 서울시의회, 다국적 방문단과 디지털 전환 간담회

시민 요구에 빠른 응답이 디지털화의 핵심 동력

민주주의 발달과 지방의회 역할 공유 강조

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서울시의회 주무열 의원(관악2, 더불어민주당)은 지난 12일 서울시의회 의장접견실에서 프리드리히 나우만 재단 한국사무소 대표와 해외 방문단을 임만균 의장, 성흠제 부의장과 함께 응접하고 환담을 나눴다.프리드리히 나우만 재단은 독일의 국제협력 기관으로 자유, 시장경제, 법치, 인권의 가치를 전파하며, 1978년 설립된 한국사무소를 통해 지방분권과 스마트시티, 디지털 전환 분야의 연구와 세미나를 지속해 오고 있다. 이번 방한단은 한국사무소 대표를 필두로 독일의 시의원, 필리핀 산마테오 시장, 대만, 태국, 인도네시아 등 5개국에서 모인 10명의 전문가로 꾸려졌다.이들은 서울시의회와의 간담회 자리에서 서울시가 거둔 경제적 성장을 소외계층과 나누는 상생 방안과, 오늘날의 스마트시티 및 디지털 전환을 이뤄낼 수 있었던 핵심 배경에 대해 깊이 있는 질의를 던졌다. 아울러 각국으로 돌아가 자국의 소도시부터 디지털 혁신을 점진적으로 도입하기 위해 가장 먼저 착수해야 할 실질적인 과제가 무엇인지에 대해서도 의견을 구했다.주 의원은 독일 에틀링겐시의회 알레나 트라우셀 의원의 디지털화 관련 질문에 “대한민국의 높은 수준의 디지털화는 시민들의 요구에 빠르게 응답하려는 시도의 일환”이라며 “마스터플랜 같은 거창한 사업을 만드려고 하지 말고 시민들이 가장 필요로 하는 것부터 빠르게 응답하려고 노력하면 자연스럽게 디지털화로 이어질 것”이라고 답했다.환담을 마친 방문단은 본회의장 등 서울시의회 본청을 둘러보고 돌아갔다. 주무열 의원은 “대한민국 민주주의의 발달이 디지털화의 동력”이라며 “시민의 요구에 응답해 온 경험을 해외 도시들과 계속 나눠 가겠다”고 밝혔다.이번 방문은 프리드리히 나우만 재단 한국사무소와 한국지역정보개발원이 공동 주최한 국제방문 프로그램의 일환으로, 디지털 전환과 AI 기반 미래도시 발전을 위한 지방의회의 역할과 정책 경험을 공유하기 위해 마련됐다.류정임 리포터