박중화 서울시의원, 서울시설공단에 “DDP 상권 재도약·전 분야 AI 혁신” 주문

서울시설공단 행감서 DDP 상권 침체 점검 및 ‘메이드 인 코리아’ 우수제품 판로 확대 촉구

외국인 관광객 수요에 맞춘 해외 바이어 발굴·홍보 보강으로 소상공인 영업 활성화 당부

공단 전 분야 아우르는 세밀한 AI 활용 확대와 함께 기술적 부작용·리스크 선제 대비 주문

이미지 확대 박중화 서울시의원

세줄 요약 DDP 상권 재도약과 소상공인 판로 확대 주문

메이드 인 코리아 홍보·해외 바이어 발굴 강조

서울시설공단 전 분야 AI 혁신과 보안 대비 당부

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서울시의회 박중화 의원(국민의힘, 성동구 제1선거구)은 2026년도 서울시설공단 행정사무감사에서 동대문디자인플라자(DDP)의 상권 활성화 실태를 집중 점검하고, 소상공인과 국내 제조업이 상생할 수 있는 실질적인 판로 및 홍보 전략 마련을 당부했다.박 의원은 “과거 동대문·남대문 일대는 대한민국 패션과 유통의 중심지 역할을 해왔으나, 최근에는 체감 경기가 크게 위축되면서 많은 입점 상인과 소상공인들이 운영에 어려움을 호소하고 있다”며 현장의 목소리를 전했다.특히 박 의원은 “전 세계적으로 한류 열풍이 불면서 한국을 찾는 외국인 관광객들이 ‘메이드 인 코리아(Made in Korea)’ 제품을 찾고 있지만, 정작 현장에서 품질 좋은 국산 제품을 구매할 수 있는 여건은 부족한 실정”이라고 짚었다.이어 박 의원은 풍부한 먹거리와 매력적인 관광 자원을 바탕으로 DDP가 많은 사랑을 받고 있으나, 실질적인 소비로 이어질 핵심 콘텐츠가 뒷받침되어야 지속 가능한 상권 활성화가 가능하다고 진단했다. 또 DDP가 국내 우수 중소기업과 소상공인이 만든 메이드 인 코리아 제품의 핵심 전진기지가 될 수 있도록 홍보 콘텐츠를 보강하고, 해외 바이어 발굴과 실질적 판로 지원에 공단이 더욱 적극적으로 나서야 한다고 촉구했다.이와 함께 박 의원은 서울시설공단이 추진 중인 인공지능 기반 업무 혁신 현황을 면밀히 살피며, 공단 전반의 행정 역량을 한 단계 끌어올리기 위한 세밀한 추진을 당부했다. 박 의원은 공단이 재난 대응 훈련 시나리오를 인공지능으로 학습시켜 현장 맞춤형 프로그램을 자체 개발·보급하고, 인공지능 추진단을 구성해 산학협력 및 연구개발 성과를 내고 있는 점을 긍정적으로 평가했다.또한 박 의원은 “AI는 특정 부서의 업무에만 머무르지 않고 공단 전체의 시스템을 한 번에 아우를 수 있는 혁신 기술”이라며 “도로·교통·시설 관리 등 공단 내 모든 본부와 현장이 AI를 적극 접목해 실질적인 업무 효율과 시민 편의를 높일 수 있도록 추진단에서 더욱 디테일하게 뒷받침해 달라”고 주문했다.아울러 박 의원은 “AI 활용도가 높아지는 만큼 향후 예상치 못한 오류나 보안 문제 등 기술적 역기능에도 선제적으로 대비하며 내실을 다져야 한다”고 덧붙이며, 조만간 공단 AI 추진단을 직접 방문해 현장 실무진의 노고를 격려하고 운영 현황을 살피겠다는 뜻을 밝혔다.끝으로 박중화 의원은 “DDP와 전통시장 일대의 소상공인들이 다시 활기를 되찾는 민생 경제 활성화와, 첨단 AI 기술을 접목한 스마트한 공공서비스 구현은 서울시가 나아가야 할 핵심 방향”이라며 “현장의 목소리가 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 의회 차원에서도 세심하게 살피고 지원하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터