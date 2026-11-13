고광민 서울시의회 도시계획균형위원장 “지역의 잠재력이 곧 서울의 경쟁력… 시민 일상 바꾸는 청사진 돼야”

제2차 지역균형발전계획 시민공청회 참석

“지역마다 다른 역사·산업 기반… 고유한 지역 경쟁력 키워야”

“단절된 정책 넘어 교통·산업·문화·인프라 유기적으로 연계해야 할 것”

이미지 확대 지난 12일 서울시립미술관 세마홀에서 열린 ‘제2차 서울시 지역균형발전계획’ 시민공청회에서 고광민 의원을 비롯한 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 서울시의회 제공

이미지 확대 지난 12일 서울시립미술관 세마홀에서 열린 ‘제2차 서울시 지역균형발전계획’ 시민공청회에서 인사말을 하는 고광민 위원장. 서울시의회 제공

이미지 확대 지난 12일 서울시립미술관 세마홀에서 열린 ‘제2차 서울시 지역균형발전계획’ 시민공청회에서 경청하고 있는 고광민 위원장(맨 앞줄 외쪽에서 네 번째). 서울시의회 제공

세줄 요약 제2차 서울시 지역균형발전계획 공청회 참석

제1차 계획 성과와 주민 체감 개선 강조

지역 강점 살리고 제도 개선 연계 주문

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서울시의회 고광민 도시계획균형위원장(국민의힘·서초3)은 지난 12일 서울시립미술관 세마홀에서 열린 ‘제2차 서울시 지역균형발전계획’ 시민공청회에 참석했다. 다가오는 12월 18일 ‘제2차 서울시 지역균형발전계획’ 의견청취안 심의를 앞두고 위원회 의견수렴 차원에서 도시계획균형위원회 위원들도 함께 자리했다.제1차 계획의 성과를 이어받아 서울시 균형발전본부가 준비 중인 지역균형발전계획은 지역 격차를 줄이고 균형 성장을 도모하기 위한 중장기 과제다. 이번 공청회는 2027년부터 2031년까지 시행될 제2차 계획안을 두고 비전과 목표 및 추진 전략에 대한 시민과 전문가의 의견을 모으는 자리다.고 위원장은 제1차 계획이 분산되어 있던 균형발전 정책을 체계화하고 생활 인프라 확충의 토대를 마련했다고 평가했다. 다만 사업을 추진했다는 결과에만 만족할 것이 아니라, 실제 지역 생활환경이 얼마나 개선되었는지 주민이 체감하는 변화를 세심하게 살펴봐야 한다고 강조했다.이를 토대로 고광민 위원장은 제2차 계획이 지향할 방향도 제시했다. 균형발전은 모든 지역을 같은 모습으로 만드는 것이 아니라, 지역마다 다른 여건을 존중하면서 각자의 강점은 키우고 부족한 부분은 보완해 서로의 발전이 유기적으로 연결되도록 하는 것이라고 강조했다. 그러면서 “좋은 계획이 보고서에 머무르지 않고 구체적인 사업과 제도 개선으로 이어져야 한다”고 말했다.고광민 위원장은 공청회에서 제시된 의견들이 실질적인 정책과 제도 개선으로 이어지도록 위원회 차원에서 면밀히 살피고 지원과 협력을 아끼지 않겠다고 밝혔다. 균형발전의 목표는 결국 서울 어디에 살든 시민 모두가 더 나은 삶의 여건과 공정한 발전의 기회를 누리는 것이라며, 제2차 계획이 시민의 일상에 실질적인 변화를 만들어내는 청사진이 되기를 바란다고 말했다.한편, 서울시의회 도시계획균형위원회는 고광민 위원장(국민의힘, 서초3), 박희정 부위원장(더불어민주당, 금천2), 이도희 부위원장(국민의힘, 강남5), 박무영 위원(더불어민주당, 구로3), 옥동준 위원(더불어민주당, 양천4), 성흠제 위원(더불어민주당, 은평1), 장세훈 위원(더불어민주당, 비례), 전승관 위원(더불어민주당, 영등포2), 이성배 위원(국민의힘, 송파4), 최종부 위원(국민의힘, 비례)으로 구성되어 있다.류정임 리포터