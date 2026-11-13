최원선 서울시의원 “공정성 논란으로 취소된 서울시향 채용, 당일 재위촉 부적절”

심사위원-합격자 ‘사제 관계’로 채용취소했지만, 재오디션 없이 같은 사람 ‘위촉’

대표이사 “공정한 프로세스 아니었다” 인정… 단원 위촉·채용 전반 재점검 요구

세종문화회관, 괴롭힘 신고 3년간 11건 최다… “인정돼도 징계 없고, 호소해도 조사 없어”

이미지 확대 지난 12일 열린 제340회 정례회 문화체육관광위원회의 서울시립교향악단(이하 서울시향) 행정사무감사에서 정재왈 서울시향 대표이사에게 질의하는 최원선 부위원장. 서울시의회 제공

세줄 요약 공정성 논란 채용 취소 뒤 당일 위촉 재채용 비판

예외 조항 활용한 우회 채용 의혹과 신뢰 훼손 지적

심사위원 제척 미이행과 책임 미조치 문제 제기

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서울시의회 최원선 부위원장(국민의힘·비례대표)은 지난 12일 열린 제340회 정례회 문화체육관광위원회의 서울시립교향악단(이하 서울시향) 행정사무감사에서 공정성 문제로 취소한 수석 단원 채용을 ‘위촉’으로 되살린 서울시향의 ‘우회 채용’을 강하게 질타했다.서울시향은 지난 2024년 1월 공개 오디션을 통해 수석 단원을 선발했다. 총 56명이 지원해 최종 1명이 합격했으나, 심사위원 중 한 명이 합격자의 스승인 것으로 확인됐다. 이는 규정상 제척 사유에 해당함에도 해당 심사위원은 심사 과정에서 제척되지 않았다. 이에 서울시향은 같은 해 5월 8일 인사위원회를 개최하여 해당 채용을 취소했다.문제는 후속 절차에서 비롯됐다. 채용 취소가 결정된 당일, 음악감독의 위촉 요청서를 비롯해 수석부지휘자와 해외 연주자의 추천서가 일괄 작성됐다. 이어 서울시향은 같은 해 6월 12일 이사회 서면의결을 거쳐, 별도의 재오디션 절차 없이 해당 합격자를 비상근 위촉 형식으로 재채용했다. 이는 2년 계약 체결과 함께 주택 제공을 포함하는 조건이었다.서울시향의 규정에 따르면 단원 채용은 공개경쟁을 원칙으로 하되, 국내외 우수 인재 영입이 불가피한 경우에 한해 예외적으로 위촉을 허용하고 있다. 최 부위원장은 특별한 상황에만 적용해야 할 예외 조항을 채용 취소 당일에 발급된 추천서를 근거로 활용한 것은 사전에 결론을 도출하고 절차를 맞춘 것으로 볼 수밖에 없다고 지적했다. 아울러 정당한 절차를 거치기 위해 준비하고 오디션에 응시한 56명의 지원자들이 무색해졌다고 비판했다.사제 관계를 밝히지 않고 심사에 참여한 심사위원에게도 아무런 조치가 없었다. 최 부위원장은 “채용을 취소할 만큼 중대한 문제였는데 책임자를 그냥 둔 것은 서울시향 인사 시스템이 제대로 작동하지 않고 있다는 방증”이라고 질타했다.정재왈 서울시향 대표이사는 “공정한 프로세스였다고 생각하지 않는다”고 인정하면서도 “연주자의 기량을 보고 채용한 것”이라고 해명했다. 이에 최 부위원장은 “연주자 개인의 역량을 문제 삼는 것이 아니라 채용 절차의 공정성을 묻는 것”이라며 “규정 위반으로 취소한 채용을 예외 조항으로 뒤집는다면, 서울시향 채용시스템에 대한 신뢰는 무너질 수밖에 없다”고 강조했다. 아울러 이번 위촉 과정을 포함해 단원 위촉·채용 전반을 재점검하고 그 결과를 보고하라고 요구했다.한편, 최 부위원장은 세종문화회관의 직장 내 괴롭힘 처리 문제도 짚었다. 세종문화회관은 최근 3년간 괴롭힘 신고가 11건으로 문화체육관광위원회 소관 기관 중 가장 많았다. 2024년에는 감사실이 괴롭힘으로 판단해 경징계를 요구했지만 인사위원회가 ‘징계하지 않음’으로 결정한 사건이 있었다. 2025년에는 직원이 CEO 핫라인으로 피해를 호소해 사장이 직접 면담하고도, 고충상담 절차를 거치지 않았다는 이유로 조사하지 않았다.질의를 마치며 최원선 부위원장은 “괴롭힘이 인정돼도 징계하지 않고, 사장에게 호소해도 조사하지 않는다면 누가 신고하겠느냐”며 고충 처리 개선 계획을 마련해 보고하라고 요구했다.류정임 리포터