최유희 서울시의원, 청소년시설서 선거 출판기념회… 대관 승인 적절했나

시립하이서울유스호스텔서 지방선거 출마 예정자 출판기념회 개최… 대관 승인 경위 집중 질의

정부 지침상 청소년시설 정치활동 장소 사용 금지… 서울시 대관 실태조사 및 관리·감독 강화 촉구

이미지 확대 최유희 서울시의원이 행정사무감사에서 서울시를 대상으로 질의하고 있다. (사진=권병창 기자)

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서울시의회 최유희 의원(국민의힘, 용산구2)은 2026년 서울시 평생교육국 행정사무감사에서 시립하이서울유스호스텔이 지방선거 출마 예정자의 출판기념회 장소로 사용된 사실을 지적하며, 대관 승인 과정의 적정성과 서울시의 관리·감독 실태를 집중 질의했다. 특히 청소년수련시설의 정치활동 장소 사용을 금지한 정부 지침에도 불구하고 해당 행사가 개최된 경위를 확인하고, 관련 규정의 준수 여부를 철저히 점검할 것을 요구했다.지난 3월 4일 영등포구에 위치한 시립하이서울유스호스텔에서는 전직 시의원의 출판기념회가 개최됐다. 언론보도에 따르면 해당 행사에서 지방선거 출마를 공식화한 것으로 알려졌다. 시립하이서울유스호스텔은 서울시가 민간위탁 방식으로 운영하는 청소년수련시설인 만큼, 지방선거 출마와 연계된 행사를 개최하도록 대관을 승인한 것이 적절했는지 의문이 제기됐다.성평등가족부의 ‘2026년도 청소년수련시설 관리·운영 지침’은 해당 시설을 정치 및 종교 활동 장소로 사용하는 것을 엄격히 금지하고 있다. 이에 이번 행정사무감사에서는 문제의 출판기념회가 지침상 금지된 정치활동에 저촉되는지, 대관 승인 과정에서 행사 목적을 제대로 확인했는지가 핵심 쟁점으로 다뤄졌다. 아울러 서울시가 지방선거를 앞두고 시립청소년시설에 정치적 행사 대관 관련 주의사항을 안내하는 등 사전 관리·감독을 충실히 이행했는지도 집중 추궁했다.최 의원은 청소년수련시설이 정치적 목적의 행사 장소로 이용되지 않도록 대관 심사 단계부터 철저한 관리가 이루어져야 한다고 강조했다. 이와 함께 시설별 대관 심사기준을 정비하고 관리·감독을 강화하는 등 유사 사례가 재발하지 않도록 실효성 있는 대책을 마련할 것을 촉구했다.류정임 리포터