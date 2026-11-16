송건우 서울시의원 “서울시 대사증후군 관리사업 지원단, 본래 기능 충실해야… 인력·예산 배분 및 홍보 효율화 필요”

제340회 정례회 행정사무감사서 대사증후군 지원단 운영 실태 점검

홍보비 비중 높은 반면 콘텐츠 활용 저조… 예산 효율성 제고 필요

단순 추진실적 넘어 시민 건강 기여하는 실질적 성과 점검 촉구

이미지 확대 송건우 서울시의원

세줄 요약 대사증후군 지원단 인력·예산 배분 점검

사업비 비중 낮고 인건비 비중 과다 지적

홍보 콘텐츠 활용도 저조, 개선 촉구

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서울시의회 보건복지위원회 송건우 의원(국민의힘, 양천2)은 지난 13일 열린 제340회 정례회 행정사무감사에서 서울시 대사증후군 관리사업 지원단의 인력·예산 운영과 사업 성과를 점검하고, 지원단 본래 기능에 맞는 인력·사업비 배분과 홍보사업의 실효성 제고를 주문했다.송 의원은 서울시 대사증후군 관리사업 지원단이 25개 자치구 보건소를 대상으로 기술지원, 전문인력 교육, 시민 홍보, 통계관리 및 효과성 연구 등 다양한 업무를 수행하고 있지만, 상근 직원은 4명인 점을 짚으며 지원단의 본래 기능에 맞게 인력과 사업비가 배분되고 있는지 점검했다. 특히 2026년 전체 예산 4억 261만원 가운데 사업비는 1억 736만원으로 26.7%에 그치고, 인건비 비율은 매년 50%를 초과하는 점을 들어 인력·예산 배분의 적정성을 검토할 필요가 있다고 강조했다.아울러 사업비 중 가장 큰 비중을 차지하는 홍보사업의 실효성에 대해서도 날을 세웠다. 송 의원은 2024년 4월 제3차 민간위탁 운영평가위원회 당시 홍보 콘텐츠의 낮은 활용도와 노후화, 과도한 홍보비 비중 등이 도마 위에 올랐던 사실을 짚었다. 이어 지원단 유튜브 채널의 저조한 구독자 수와 콘텐츠 조회수를 언급하며, 홍보예산의 집행 효율성을 높이고 실질적인 사업 성과를 도출할 수 있는 개선책 마련을 촉구했다.이와 함께 지원단이 보고한 자치구 현장 기술지원, 전문인력 교육, 전문가 자문 등 각종 사업실적을 거론했다. 송 의원은 단순한 실적 수치 채우기에 급급할 것이 아니라, 각 사업이 자치구 현장에서 실제로 얼마나 효과적으로 작동하며 시민의 건강관리에 진정성 있게 기여하고 있는지 면밀히 점검해야 한다고 역설했다.끝으로 송건우 의원은 지원단의 운영상 어려움과 예산 제약도 충분히 고려해야 하지만, 시민의 세금으로 운영되는 만큼 예산이 적재적소에 투입돼 본래 기능을 충실히 수행하고 있는지 면밀히 살펴봐야 한다고 당부했다. 이어 서울시에 지원단의 인력·사업비 배분을 검토하고, 반복적으로 지적된 홍보 콘텐츠의 낮은 활용도에 대해서도 실질적인 성과를 확인해 홍보예산의 효율성과 사업 성과를 높일 수 있도록 개선할 것을 요청했다.류정임 리포터