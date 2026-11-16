이용구 서울시의원 “50플러스센터 인건비 지원 턱없이 부족… 조례·기준 마련 및 일원화 촉구”

50플러스센터 운영비 3억대→1억 7500만원… “서울시·재단 책임 떠넘겨선 안 돼”

평생교육국 “재단·센터 같은 목적 가진 기관, 실제로 긴밀히 협력해야”… 연계사업 확대 답변

이미지 확대 질의하는 이용구 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 50플러스센터 지원체계 재점검 요구

운영비·인건비 감소, 현장 부담 지적

조례·기준 마련과 역할 일원화 촉구

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서울시의회 행정자치위원회 소속 이용구 의원(더불어민주당, 서대문구4)은 지난 12일 진행된 평생교육국 행정사무감사에서 자치구 50플러스센터와 서울시50플러스재단의 상호 역할 및 운영비 지원 구조를 재점검했다. 이어 서울시와 재단, 자치구로 삼분화되어 있는 중장년 지원체계를 전면 개편할 것을 강력히 요구했다.이 의원은 앞선 50플러스재단 행정사무감사에서 재단 대표가 자치구 센터 운영비 감액 현황을 “재단 업무가 아니다”라는 취지로 답한 점을 언급하며 주무부서의 입장을 물었다. 이에 평생교육국장은 재단과 센터가 “사업적으로 같은 맥락과 목적을 가진 기관”이며 “실제로는 긴밀히 협력해야 하는 관계”라고 답했다. 이 의원은 “주무부서와 재단이 서로 책임의 경계를 달리 설명하면 결국 현장 센터만 어려움을 떠안게 된다”고 지적했다.서울시의 지역 50플러스센터 운영비 지원은 설립 초기 3억원대에서 현재 약 1억 7500만원으로 감소했지만, 제출자료상 12개 센터의 연평균 인건비는 약 3억원에 달하는 것으로 파악됐다. 이 의원은 서울시가 초기에 일정 예산을 지원해 센터 설치를 늘려놓고 이제 와서 자치구 시설이라는 이유로 자립을 요구하는 것은 현실적으로 무리라고 지적하며, 인건비와 기본운영비를 반영한 객관적 지원기준을 마련할 것을 주문했다.특히 재단이 센터를 대상으로 운영하는 취업훈련 공모사업도 8개 센터 15개 사업을 합해 총액이 1억원에 미치지 못하는 수준이라며, 운영비 감소분을 공모사업만으로 보완하기에는 한계가 있다고 지적했다. 반면 50플러스재단 출연금은 2025년 약 200억원에서 2026년 약 320억원으로 53.2% 증가한 만큼, 재단의 공간조성·고유사업뿐 아니라 지역센터와 연계할 수 있는 사업과 지원방안도 함께 살펴야 한다고 강조했다.이에 평생교육국장은 중장년 지원 확대 필요성에 공감하면서 “50플러스센터와 연계할 수 있는 사업들을 좀 더 찾아보겠다”고 답했다. 이용구 의원은 “서울시, 재단, 자치구가 각각 자기 소관만 따지다 보니 현장에서는 같은 중장년 정책을 두고도 지원창구와 책임주체가 흩어져 있다”며 “재단 대표도 조례 개정과 토론회에 참여할 뜻을 밝힌 만큼 평생교육국이 중심이 돼 합리적인 운영비 지원기준과 역할분담을 마련하고 센터와 재단이 상생할 수 있는 구조를 만들어 달라”고 당부했다.류정임 리포터