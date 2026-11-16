유기훈 서울시의원 “서울월드컵경기장 불가마 120t 하중 누락 지적… 시설 안전성 철저히 검증해야”

감사원, 서울월드컵경기장 수익시설 불가마 하중 관련 문제 지적… 정밀점검 권고

2022년 안전점검 B등급에도 안전성 우려… “기존 평가만으로 시민 불안 해소 어려워”

서울시설공단 “연내 정밀 구조검토 실시, 결과에 따라 즉시 보강공사 추진”

이미지 확대 지난 12일 서울시의회 교통위원회 서울시설공단 행정사무감사에서 질의하는 유기훈 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 서울월드컵경기장 불가마 120t 하중 누락 지적

감사원 지적 따라 안전점검 실효성 재검증 촉구

공단, 정밀 구조검토 뒤 보강공사 추진 방침

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서울시의회 유기훈 의원(도봉구 제3선거구)은 지난 12일 서울시의회 교통위원회 서울시설공단 행정사무감사에서 서울월드컵경기장 수익시설인 불가마의 하중 누락 관련 감사원 지적사항을 집중 질의하고, 시설물 안전성에 대한 철저한 검증과 선제적인 안전조치 마련을 촉구했다.유 의원은 감사원 감사 결과를 토대로 서울월드컵경기장 내 수익시설 불가마의 120t 하중 누락 경위와 공단 측이 이를 사전 인지하지 못한 원인, 기존 안전점검의 실효성을 집중 추궁했다.한국영 서울시설공단 이사장은 해당 시설이 2022년 정밀안전점검에서 B등급을 받았으나, 감사 당시 관련 증빙 자료를 제출하지 못해 지적을 받게 되었다고 해명했다. 아울러 감사원의 육안점검 과정에서 일부 균열 등 안전상 우려가 포착되어 보다 정밀한 추가 점검을 권고받았다고 덧붙였다.이에 유 의원은 과거 점검에서 B등급을 받았다는 이유만으로 시설 안전성을 온전히 신뢰할 수는 없으며, 감사원이 하중 문제와 추가 점검을 권고한 만큼 시민들이 안심하도록 철저한 검증이 이루어져야 한다고 역설했다.유 의원은 “그동안 사고가 발생하지 않았다는 사실이 앞으로도 안전하다는 것을 보장하지는 않는다”라며 “기존 안전등급에만 의존하기보다 감사원 지적사항을 면밀히 검토하고 잠재적인 위험요인을 사전에 해소해야 한다”라고 지적했다.이에 한국영 이사장은 “연내에 정밀 구조검토를 실시하고, 그 결과에 따라 필요한 보강공사를 즉시 시행할 수 있도록 준비하고 있다”라고 답변했다.마지막으로 유기훈 의원은 “서울월드컵경기장은 많은 시민이 이용하는 공공시설인 만큼 안전관리에 작은 빈틈도 있어서는 안 된다”라며 “감사원 지적사항에 대한 철저한 검증과 신속한 후속 조치를 통해 시민들이 안심하고 시설을 이용할 수 있도록 만전을 기해 달라”라고 당부했다.류정임 리포터