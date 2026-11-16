정진철 서울시의원 “디지털 안내사 사업, 실적·만족도 넘어 실질적인 디지털 역량 향상 평가해야”

13일 제340회 정례회 주택공간위원회 행정사무감사 종합감사 실시

“서울시 디지털 안내사 62개 노선 운영… 평가 결과 반영한 효율적 인력 배치 주문”

이미지 확대 질의하는 정진철 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 상담 실적 중심 평가 방식에 대한 지적

디지털 역량 향상 여부 평가 필요성 제기

62개 노선 운영과 배치 기준 점검

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서울시가 디지털 취약계층의 정보격차 해소를 위해 운영하는 디지털 안내사 사업과 관련해 상담 실적뿐 아니라 이용자의 실질적인 디지털 역량 향상 여부를 평가하고, 그 결과를 인력 배치와 노선 조정에 반영해야 한다는 지적이 나왔다.서울시의회 정진철 의원(더불어민주당·송파5)은 지난 13일 열린 제340회 서울시의회 정례회 주택공간위원회 행정사무감사 종합감사에서 정준영 디지털도시국장을 상대로 디지털 안내사의 활동 현황과 배치 기준, 사업 성과 평가 및 관리 실태를 점검했다.정 의원은 지하철역, 복지시설, 공원, 전통시장 등에서 디지털 취약계층을 대상으로 스마트폰과 키오스크 이용법 등을 현장 지도하는 디지털 안내사 사업의 인력 배치 기준을 질의했다. 정준영 국장은 데이터 분석 컨설팅을 거쳐 수요 밀집 지역을 도출하고 상담 실적 등을 반영해 노선을 개편하고 있다고 답변했다.특히 정 의원은 서울시 전역에 걸쳐 62개 노선이 가동 중인 만큼 현장 활동 범위와 거점별 인력 배치 실태를 상세히 점검해야 한다고 역설했다. 정 국장은 자치구별로 2개에서 3개의 노선을 두며 수요가 집중된 상위 12개 자치구에는 3개 노선을 투입하고 있다고 밝혔다. 이에 정 의원은 각 노선이 관할하는 지하철역과 전통시장 등 구체적인 거점별 배치 내역을 담은 자료 제출을 촉구했다.사업 성과 평가 방식에 대해서도 질의했다. 정 국장은 현재 상담 건수를 중심으로 노선 조정이 이뤄지고 있으며, 이용자의 디지털 역량 향상 정도는 설문조사로 확인하고 있다고 밝혔다. 또한 이용자 만족도 조사는 정기적으로 연 4회 실시하고 있으며, 만족도는 약 98% 수준이라고 설명했다.정진철 의원은 “상담 건수만으로 사업의 효과를 판단하기보다는 실제로 안내를 받은 분들의 디지털 역량이 얼마나 향상됐는지도 살펴봐야 한다”며 “평가를 어떤 주기로 실시하고, 그 결과를 노선 조정이나 인력 재배치에 어떻게 활용하는지 확인할 필요가 있다”고 지적했다.이어 “수요가 많은 지역에는 더 많은 인력을 배치하고, 상대적으로 수요가 적은 지역은 다른 지역으로 조정하는 등 현장 수요에 맞는 운영이 필요하다”며 “사업에 대한 지속적인 점검과 관리를 통해 시민들이 더 좋은 디지털 서비스를 효율적으로 이용할 수 있도록 해달라”고 당부했다.류정임 리포터