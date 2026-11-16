윤선희 서울시의원 “서울어텀페스타, 예술인 지원 취지 무색… 예산 절반 개막쇼에 투입”

총예산 15억 3000만원 중 개막행사에 약 7억 6000만원

홍보패키지 사업은 9450만원에 그쳐

홍보 강화하겠다며 3억 7000만원 전용해놓고 전액 개막식에 쏟아부어

윤 의원, 예술인 직접 지원 중심의 예산 집행 촉구

이미지 확대 윤선희 서울시의회 문화체육관광위원회 부위원장이 지난 13일 서울문화재단 행정사무감사에서 서울어텀페스타 개막행사 예산 편중과 예산 전용·변경 계약의 적정성을 질의하고 있다. 서울시의회 제공

세줄 요약 개막식 예산 집중 배분 지적

홍보패키지 예산 부족 문제 제기

사업 목적과 집행 방식 불일치 추궁

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서울시의회 문화체육관광위원회 윤선희 부위원장(더불어민주당·종로1)은 지난 13일 열린 서울문화재단 행정사무감사에서, ‘서울어텀페스타’ 총예산의 절반이 100분짜리 개막식에 쓰였고, 홍보 강화를 이유로 다른 사업에서 전용해온 예산마저 개막식에 쏟아부었다고 지적하며 서울문화재단의 방만한 예산 탕진 행태를 강하게 질타했다.윤 부위원장은 “어텀페스타 사업은 이 기간 동안 열리는 262개의 민간·공공 공연 및 축제들을 문화재단 명의로 홍보해주는 것이 핵심인데, 올해 예산 15억 3천만원 중 절반인 49.8%, 7억 6000만원이 하루 몇 시간만 진행되는 개막식 비용에 사용됐다”고 지적했다. 개막식 운영대행비 6억 4000만원과 출연료 1억 2000만원을 합한 금액이다.반면 262개 참여작 가운데 70건을 핀셋으로 중점 홍보해주는 ‘홍보패키지’ 사업에는 9450만원이 책정되는 데 그쳤다. 윤 부위원장은 “개막식에 비해 너무 현저하게 떨어지는 비용, 주객이 전도”됐다고 꼬집었다.윤 부위원장은 예산 전용의 부적절성도 강하게 질타했다. 서울문화재단은 지난 7월 서울스테이지 등 4개 기존 사업에서 총 3억 7000만원을 끌어와 어텀페스타에 투입했다. 당시 재단 측은 참여 공연 홍보패키지 확대와 개막행사 연계 마케팅 강화를 전용 명분으로 내세웠으나, 결과적으로는 취지에 어긋난 목적 외 예산 전용이라는 지적을 피하기 어렵게 됐다.개막행사 대행용역 계약이 급작스럽게 변경되고 증액된 과정에 대한 추궁도 이어졌다. 6월 입찰공고 당시 약 3억 7000만원 규모였던 용역 계약은 개막일인 9월 18일을 불과 하루 앞둔 17일에 약 6억 4000만원으로 대폭 수정됐다. 당초 공고 금액보다 2억 7000만원가량 불어난 액수로, 윤 부위원장은 행사 직전에 계약을 급조하듯 변경한 절차적 정당성에 심각한 의문을 제기했다.윤선희 부위원장은 송형종 서울문화재단 대표이사가 앞선 상임위원회 현장방문에서 재단을 ‘예술인을 직접 지원하는 유일한 기관’이라고 설명했던 점을 상기시켰다. 이어 어텀페스타 예산은 사업 목적에 맞게, 참여 예술인과 단체를 지원하고 홍보패키지를 확대하는 데 사용했어야 한다고 강조했다. 송 대표이사는 지적을 무겁게 받아들이고 예술인 직접 지원에 더 방점을 두겠다고 답변했다.류정임 리포터