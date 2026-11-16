노연수 서울시의원 “이대로면 세금 블랙홀… 한강버스 ‘현실과 다른 고무줄 추계’ 전면 재검증해야”

일평균 운항 횟수부터 성수기 탑승객까지 허구성 집중 지적하여 추궁

인력·인건비 산정부터 광고 매출까지 근거無… “실제 실적 바탕으로 전면 재산정하라”

이미지 확대 제340회 정례회 미래한강본부 행정사무감사 보충감사에서 한상균 한강버스 사장에게 질의하는 노연수 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 비용 추계 현실성 전면 재검증 지적

운항횟수·탑승객 가정과 실적 괴리 문제

인력 운영·광고 수익 자료 공개 요구

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서울시의회 환경수자원위원회 노연수 의원(더불어민주당, 노원4)은 제340회 정례회 미래한강본부 행정사무감사 보충감사에서 ㈜한강버스 대표를 상대로 한강버스 비용 추계의 현실성과 인력운영 계획의 적정성을 집중적으로 점검하며, 실제 운영실적에 근거한 사업비 재산정이 필요하다고 지적했다.노 의원은 비용 추계서상 일평균 24항차가 적용된 점을 지적하며, 당초 계획한 68항차 및 실제 운항실적과도 다르고 현재 운항 중인 항차와도 다른 점을 문제 삼았다. 특히 성수기 항차당 170명 탑승 가정은 실제 이용객 실적보다 2배 이상 높은 숫자로 큰 괴리가 있다며 “막연한 이용객 증가 기대가 아닌 실제 운항횟수와 탑승객 실적을 반영해 비용 추계를 재검토해야 한다”고 강조하였다. 아울러 높아진 선박 납품가에 따른 감가상각비 부담도 지적했다.인건비 추계와 실제 운영 인력 간의 괴리도 도마 위에 올랐다. 당초 비용 추계서에는 선박 운항인력 79명, 본사 인력 21명으로 반영됐으나 실제 제출 자료에는 각각 72명, 18명으로 줄어든 반면, 선착장 관리인력은 25명에서 약 2.5배 급증한 62명으로 확인됐다. 여기에 별도 제출된 판매직 96명의 인건비까지 비용에 포함된다는 답변이 나오자, 노 의원은 서울시와 합의된 인력 운영 기준과 실제 인건비 산정 근거를 투명하게 제출할 것을 주문했다.부대사업 수익의 핵심인 광고 매출에 대해서도 객관적 검증을 위한 자료 공개를 압박했다. 노 의원은 영업비밀을 이유로 업체명을 비공개하더라도 실제 수주 건수와 매출액만큼은 반드시 제출해야 한다고 지적했다. 이어 막대한 시민 세금이 투입되는 사업인 만큼 실제 운영 실적과 객관적인 수지 자료를 토대로 비용 추계의 적정성을 전면 재검증해야 한다고 거듭 강조했다.노연수 의원은 “한강버스 비용 추계는 사업의 수익성과 추가적인 재정부담을 판단하는 중요한 근거”라며 “시민의 세금이 투입되는 사업인 만큼 객관적인 자료를 바탕으로 사업의 경제성을 재점검해야 한다”고 밝혔다.류정임 리포터