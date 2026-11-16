오금란 서울시의원 “서울시장애인체육회, 장애인 선수 고용 확대를 위해 민관 협력체계 구축해야”

“장애인 선수들이 안정적인 고용 환경 속에서 훈련과 경기 활동 지속해야”

“서울시장애인체육회, 장애인 의무 고용 제도 활용해 기업·공공기관 적극적인 협력 이끌어내야”

이미지 확대 제340회 정례회 관광체육국 행정사무감사 중 질의 중인 오금란 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 장애인 선수 고용 확대 위한 협력체계 주문

서울시 장애인체육회 역할 강화 필요성 제기

SK에코플랜트 사례 언급하며 민관 연계 강조

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서울시의회 문화체육관광위원회 오금란 의원(더불어민주당, 노원2)은 지난 10일 제340회 정례회 관광체육국 행정사무감사에서 서울시 장애인 선수단의 안정적인 운영과 고용 확대를 위해 한국장애인고용공단 및 민간기업과의 협력체계 구축을 주문했다.오 의원은 “서울시 장애인 체육 정책이 단순히 선수 육성과 경기력 향상에 머무르지 않고, 장애인 선수들이 안정적인 고용 환경 속에서 훈련과 경기 활동을 지속할 수 있는 기반을 마련하는 방향으로 발전해야 한다”고 말했다.서울시 장애인 체육회가 기업별 장애인 선수 고용 수요를 세밀하게 파악하고 연계고용 지원 제도 안내와 훈련 환경 조성 등을 위한 민관 협력체계를 적극 구축해야 한다고 촉구하며 SK에코플랜트의 모범적인 선수단 운영 사례를 언급했다.SK에코플랜트는 지난 2020년 장애인 선수단을 창단한 이래 2026년 기준 15개 종목에 걸쳐 총 54명의 선수단을 운영하고 있으며 황민규 선수가 2026 밀라노·코르티나 동계 패럴림픽 알파인스키 남자 대회전 시각장애 부문에서 개인 최고 성적인 6위를 달성하는 등 장애인 체육 활성화와 고용 창출을 성공적으로 결합한 대표적인 사례로 꼽힌다.올해 기준 민간기업 장애인 선수단은 40개 기업에서 335명이 일하고 있으므로 단순한 채용을 넘어 기업의 일원으로 원활히 적응하고 안정적으로 훈련할 수 있도록 서울시 장애인 체육회가 든든한 가교 역할을 수행해야 한다.또한 선수단은 아니지만 기업과 근로계약을 맺고 체육 직무를 수행하며 고용을 유지하는 장애인들의 훈련 장소 및 기업 지원에도 관심을 가져야 하며 향후 선수단으로 편입될 수 있도록 노력해야 한다고 밝혔다.끝으로 오금란 의원은 “장애인 선수들에게 가장 필요한 것은 일회성 지원이 아니라 안정적으로 운동을 지속할 수 있는 환경”이라며 “서울시와 장애인 체육회가 한국장애인고용공단, 공공기관 및 기업과의 협력을 확대하고 다양한 장애인 고용지원 제도를 연계해 선수들에게 실질적인 기회가 제공될 수 있도록 해야 한다.”고 요청했다.류정임 리포터