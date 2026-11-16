고기판 서울시의원 “서울교통공사 광고수입 급감… 3주 지난 광고 방치 등 관리 부실 개선해야”

교통위원회 종합 행정사무감사서 서울교통공사 광고사업 부진 및 현장관리 실태 질타

행사 종료 3주 지난 ‘한강야경투어’ 광고판 방치… 기본적 매체 관리조차 부실

광고수입 2024년 565억원 → 2025년 534억원 → 2026년 9월 398억원으로 하락세

공익광고 수주 건수도 3분의 1 토막

이미지 확대 질의하는 고기판 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 광고수입 감소와 수주 급감 지적

3주 지난 광고물 방치 사례 공개

원인 분석과 개선책 마련 요구

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 고기판 의원(더불어민주당, 영등포구1)은 지난 13일 열린 제340회 정례회 교통위원회 종합 행정사무감사에서 서울교통공사의 지하철 광고수입 및 공익광고 수주 건수 감소와 허술한 광고판 관리 실태를 질타했다.고 의원은 이날 매일 출퇴근하는 지하철 2호선 전동차 안에서 직접 찍은 사진을 공개하며 공사의 허술한 광고물 관리 실태를 질타했다. 공개된 사진 속에는 운영 기간이 8월 28일부터 10월 3일까지로 적힌 서울시 2026 한강야경투어 광고물이 행사 종료 후 3주가 넘은 10월 26일까지도 떼어지지 않은 채 그대로 걸려 있는 모습이 담겼다.고 의원은 기한이 한참 지난 광고물을 3주 넘게 방치한 것은 기초적인 매체 관리조차 손 놓고 있다는 방증이라며 공사의 안일한 현장 대응을 강하게 비판했다.아울러 고 의원은 서울교통공사의 광고 수익 지표 전반이 가파른 내리막길을 걷고 있다고 짚었다. 공사 제출 자료를 보면 최근 3년간 지하철 광고수입은 2024년 565억 6900만원에서 2025년 534억 9600만원으로 감소한 데 이어, 2026년에는 9월 기준 398억 7100만원에 머무르며 뚜렷한 하락세를 나타냈다.공익광고 수주 실적 역시 급감했다. 최근 3년 지하철 공익광고 수주 건수는 2024년 1273건에서 2025년 798건으로 줄었고, ’26년 8월 기준 410건으로 급감하며 2년 만에 3분의 1 수준으로 축소됐다.고 의원은 공사를 향해 “2026년 광고수입이 이처럼 부진한 원인이 무엇인지, 아니면 4분기에 100억원 이상의 수입이 집중 유입되는 구조인지 명확히 밝혀야 한다”며 “공익광고 수주 건수까지 급감하고 있는 이유에 대해서도 철저한 원인 분석이 필요하다”고 따져 물었다.끝으로 고기판 의원은 “공사가 스스로 ‘최신 트렌드를 반영한 고부가가치 디지털 광고사업 확대 및 개발’, ‘시민 불편 및 노후 매체 철거를 통한 선택과 집중’, ‘가능 역사 선별 광고사업 개발’ 등 3대 광고수익 확대 방안을 제시해 놓고도, 정작 날짜 지난 광고판 방치와 수익·수주 급감이라는 정반대의 결과를 내고 있다”고 지적했다. 그러면서 “공사가 제시한 대책이 공염불에 그치지 않도록 보다 구체적이고 체계적인 광고수익 확대 방안을 마련해 현장에서 실질적으로 이행해 달라”고 당부했다.류정임 리포터