오현주 서울시의원 “작년 수능 문제지 원본 보관 여부 확인 요청”

AI 활용 시험 부정행위 논란 확산… 수능 시험자료 관리에도 관심

2026학년도 수능 시행 1년 경과… 업무처리 지침상 문제지 보관기간 만료

이미지 확대 오현주 서울시의원

세줄 요약 수능 문제지 원본 보관 여부 확인 요청

AI 부정행위 논란 속 관리 현황 점검 요구

폐기 시점과 보관 현황의 명확한 확인 촉구

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서울시의회 행정자치위원회 오현주 부위원장(국민의힘, 비례대표)은 최근 인공지능(AI)을 이용한 시험 부정행위 논란이 불거진 가운데, 지난해 11월 13일 치러진 2026학년도 대학수학능력시험 문제지 원본의 보관 현황을 확인해 달라고 요청했다.오 부위원장이 확인을 요청한 대상은 서울 시내 시험장에서 수험생이 풀고 제출해 회수된 문제지다. 그는 해당 문제지 원본의 현재 보관 여부와 함께, 이미 폐기됐다면 정확한 폐기 일자를 밝혀달라고 요구했다.현행 ‘대학수학능력시험 관리규정’ 제9조에 근거한 ‘대학수학능력시험 업무처리 지침’에 따르면, 사용이 끝난 문제지 봉투는 상자에 담아 봉인한 채 사후 확인이 가능하도록 보관해야 한다. 또한 보관된 문제지와 듣기평가 CD는 교육감이 지정한 장소에서 시험일로부터 1년간 보존한 뒤 폐기하도록 규정돼 있다.2026학년도 수능은 지난 11월 13일로 시행 1년이 경과했다. 다만 지침상 보관기간이 지났다는 사실만으로 문제지 원본이 실제 폐기되었다고 단정할 수는 없으며, 구체적인 보관·폐기 현황은 확인이 필요한 상황이다.오현주 부위원장은 “올해 여러 시험에서 AI를 이용한 부정행위 의혹이 제기됐고, 세무사 시험에서는 응시자가 자수한 사례도 나왔다”며 “수능은 무엇보다 공정성이 중요한 시험인 만큼, 지난해 수험생들이 사용한 문제지 원본이 현재 어떤 상태로 관리되고 있는지부터 정확히 확인할 필요가 있다”고 말했다.류정임 리포터