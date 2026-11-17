“소통과 화합으로 모두에게 신뢰받는 지역 위원회가 되도록 할 것”

이미지 확대 장상기 서울시의원이 지난 9일 서울시의회에서 진행된 2026년 교육위원회 행정사무감사에서 집행기관을 상대로 질의하고 있다. 서울시의회 제공

세줄 요약 장상기 서울시의원, 강서갑 직무대행 임명

중앙당 최고위 의결 거쳐 새 체제 출범

당원·주민 목소리 듣는 운영 계획 제시

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더불어민주당 강서갑 지역위원회가 장상기 위원장 직무대행 체제로 새롭게 출범한다.장상기 서울시의원(강서2, 더불어민주당)은 지난 13일 열린 더불어민주당 중앙당 최고위원회 의결을 거쳐 강서갑 지역위원장 직무대행에 임명되었다고 밝히면서 소감과 향후 지역위원회 운영계획을 전했다.신임 장상기 위원장 직무대행은 지난 2006년부터 2018년까지 강서구의원으로 활동한 데 이어, 제10대 서울시의원, 강서구 정책기획관, 강서발전연구회 대표 등을 역임하며 지역 현안을 두루 섭렵해 온 정책 전문가다.특히 올해 서울시의회 예산결산특별위원회 부위원장과 교육위원회 위원으로 선임되며 서울시 재정 및 교육 행정 전반에 걸쳐 탁월한 정책 역량을 깊이 각인시킨 바 있다.때문에 이번 임명은 더불어민주당 강서갑 지역위원회 구성원 모두가 지금까지 이뤄온 성과를 토대로 지역과 민생 현장의 목소리를 더욱 경청하고, 주민과 함께 호흡하는 현장 중심의 정당 활동을 강화하고자 지역 정치에 뿌리가 깊은 인사를 배치했다는 평가가 나온다.장 직무대행은 금번 직무대행 임명에 관해 “어려운 여건 속에서 지역위원회를 지켜주신 당원 여러분과 늘 성원해주신 주민 여러분께 깊이 감사드린다”면서 “무거운 책임감을 갖고 소통과 화합으로 신뢰받는 지역위원회를 만들겠다”고 임명에 따른 소회와 포부를 밝혔다.이어 장 직무대행은 조만간 지역위원회 사무실을 마련해 당원과 주민들의 목소리를 더욱 가까이서 듣겠다고 밝히며, 늘 열려 있는 소통 중심의 지역위원회 운영에 온 힘을 쏟겠다고 전했다.마지막으로 장상기 위원장 직무대행은 “선배·당원 동지 여러분의 경험과 지혜에 더욱 귀를 기울이면서 모두가 소통하는 지역위원회가 될 수 있도록 노력하겠다”면서 지역위원회 구성원 모두의 따뜻한 조언과 적극적인 협조를 요청했다.류정임 리포터