송 의원, 서울시 ‘청렴 팩트브리핑’의 허위·왜곡 및 관권선거 의혹 질타

이미지 확대 질의하는 송순효 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 청렴도 하락 은폐 지적

민원서비스 대상 수 오기 비판

선거 개입 의혹 제기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 운영위원회 송순효(더불어민주당, 강서4) 의원은 지난 16일 시장비서실·대변인실 소관 행정사무감사에서 서울시가 지난 4월과 5월 발행한 카드뉴스 ‘서울시 팩트브리핑: 서울시 청렴도는 몇위일까?’의 허위·왜곡 홍보와 선거 개입 의혹을 강하게 질타했다.송 의원이 국민권익위원회와 행정안전부 공식 자료를 검증한 결과, 2025년 서울시의 종합청렴도는 1등급에서 2등급으로, 직원과 민원인이 체감하는 청렴체감도는 1등급에서 3등급으로 두 계단이나 하락했다. 민원서비스 종합평가 역시 2024년 ‘가’등급에서 2025년 ‘나’등급으로 떨어졌다. 그럼에도 서울시는 하락한 핵심 지표를 모두 감춘 채 유일하게 오른 ‘청렴노력도 1등급’만 부각해 홍보했다.지방선거 시기 서울시가 배포한 카드뉴스를 두고 관권선거 및 허위 홍보 의혹이 제기됐다. 특히 민원서비스 평가 대상을 ‘718개 공공기관 중 1위’로 표기한 대목은 실제 대상인 308개 기관과 달라 명백한 오기다. 송 의원은 이 오류가 오세훈 시장의 후보 확정 직후 개인 페이스북 게시글과 완전히 일치한다는 점을 짚으며, 시 실무진이 정부 공식 자료 대신 후보자의 선거용 SNS 문구를 무단으로 인용해 공식 홍보물을 만들었다고 비판했다.이와 함께 배포 시점을 둘러싼 논란도 가중됐다. 해당 홍보물은 오 시장이 예비후보 등록으로 직무가 정지된 지 사흘 뒤인 4월 30일과, 지방선거 사전투표일 당일인 5월 29일에 각각 공식 채널을 통해 발송됐다. 이는 공직선거법상 실적 홍보물 발행 제한 규정을 위반하고 공무원의 선거 중립 의무를 훼손했을 소지가 크다는 지적이다.송순효 의원은 “감사원 감사 결과에 따르면, 서울시 전직 과장 A씨는 2025년 1월부터 2026년 5월까지 계약업체 대표로부터 법인카드(51회, 2103만원), 특급호텔 숙박, 노트북, 골프 접대, 금목걸이·의류 등 총 2906만원 상당의 금품을 수수해 검찰에 고발됐다. 해당 업체는 2025년 한 해에만 서울시와 약 17억원(5건) 규모의 계약을 체결했다. 상시감찰 시스템은 1년 넘게 작동하지 않았다”며 “감사 도중 해당 간부의 퇴직까지 허용한 경위와 카드뉴스 결재라인, 선관위 질의 자료를 즉각 제출하고 무너진 공직기강을 전면 재정비하라”고 촉구했다.류정임 리포터