종사자 보호대책과 시급한 방송 장비 점검·보수 촉구

민생소통특보에 간담회 내용 확인… 정상화 협의 후속조치와 추진일정 보고 요구

이미지 확대 16일 열린 서울시의회 운영위원회 행정사무감사에서 시장 비서실장이 선정환 의원의 질의에 답하고 있다. 서울시의회 제공

세줄 요약 TBS 출연금 중단 장기화로 생계 한계 지적

노후 장비 예비 부재와 부품 수급 문제 제기

정상화 대책과 추진 일정의 신속 보고 촉구

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서울시의회 선정환 의원(더불어민주당, 종로구 제2선거구)은 지난 16일 운영위원회 행정사무감사에서 TBS 종사자의 생계와 방송 장비 운영의 어려움을 짚고, 시장비서실이 현장 상황을 면밀하게 파악해 정상화 추진에 속도를 낼 것을 촉구했다.선 의원은 약 2년 5개월째 출연금 지원이 끊기면서 구성원들의 생계와 방송 기반이 한계치에 다다랐다고 짚었다. 사명감만으로 방송을 지킬 순 있어도 생계까지 버텨낼 수는 없다며, 종사자 보호 대책을 정상화 이후로 미루지 말고 조속히 마련할 것을 촉구했다.노후화된 방송 장비에 대한 선제적 조치도 강조했다. 영어FM 송신용 수신기와 라디오 주조정실 서버가 예비 장비 없이 가동되는 데다 일부 TV 장비는 부품 수급조차 막혀 있다는 점을 지적하며, 수리가 지체될수록 복구 비용과 시간이 불어나 방송 파행으로 번질 수 있으니 관계 부서와 함께 시급한 설비부터 정비하라고 주문했다.이에 비서실장은 장비 보수 사안에 대해 아직 보고받지 못했다면서, 실태와 지원 방안을 확인해 보고하겠다고 밝혔다. 선 의원은 관련 현안을 꾸준히 보고받으며 세밀하게 챙겨달라고 당부했다.이어 TBS 간담회 참석 후 감사장에 복귀한 이종현 민생소통특보를 상대로 현장에서 들은 내용과 논의사항을 확인했다. 이 특보는 TBS 구성원들을 만나 방송 정상화를 위한 준비상황과 재원 고갈, 장비·시설 부족 등에 관한 고충을 들었다고 설명했다.선 의원은 TBS 누적 미지급금이 2024년 말 55억 7500만원에서 2025년 말 144억 2700만원, 2026년 9월 말 183억 2000만원으로 계속 늘어나고 있다고 지적했다. 이어 이종현 민생소통특보에게 이러한 미지급금 누적 상황을 인지하고, 이날 간담회를 계기로 TBS 정상화 추진에 더욱 속도를 내달라고 당부했다.끝으로 선정환 의원은 “정상화를 기다리다 방송을 지킬 기반마저 잃어서는 안 된다”며 “비서실이 후속조치까지 책임 있게 챙기고, 회의 결과와 구체적인 추진일정을 의회에 보고해 달라”고 밝혔다.류정임 리포터