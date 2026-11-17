제12대 의원용 노트북 보급 지연과 기기 선정 과정의 의견수렴 미흡 지적

휴대성·활용실태 조사 및 개선대책 요구… 사무처, 내년 2월 회기 보고 답변

이미지 확대 지난 16일 운영위원회 행정사무감사에서 사무처장에게 질의하는 선정환 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 노트북 보급 지연과 절차 점검

실사용 수요·현장 편의성 반영 요구

의회사무처 조사·개선 보고 약속

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서울시의회 선정환 의원(더불어민주당, 종로구 제2선거구)은 지난 16일 운영위원회 행정사무감사에서 제12대 의원용 노트북 구매·보급 과정을 점검하고, 의회사무처장에게 실제 사용자의 수요와 현장 의정활동의 편의성을 반영한 개선대책 마련을 요구했다.의회사무처 제출자료에 따르면 제12대 의회에서는 신규 보급 장비를 기존 노트북·태블릿PC 각 1대에서 두 기능을 갖춘 ‘2 in 1 노트북’ 1대로 변경했다. 구매계획은 6월 수립됐으나 입찰 참여업체의 부적격 판정과 심사 포기, 서류 미제출 등으로 계약 절차가 지연되면서 보급은 9월에 이뤄졌다.선 의원은 7월 임기 개시 이후 신규 장비가 지급되기 전까지 초선 의원들이 민원 응대와 의정활동에 차질을 빚었다고 꼬집었다. 이에 의회사무처장은 두 달간 노트북을 제때 보급하지 못한 점에 대해 사과의 뜻을 전했다.기기 선정 과정에서도 실사용자의 목소리가 제대로 반영됐는지 따져 물었다. 선 의원은 통합형 노트북의 성능과 기능은 긍정적으로 평가하면서도, 지역 민원 현장이나 이동 중에는 가벼운 휴대성과 직관적인 사용성이 무엇보다 중요하다고 강조했다. 특히 기존 노트북·태블릿PC 병행 지급에서 보급 방식을 바꾸면서 제12대 의원들의 실제 활용 수요를 면밀히 파악하지 못했다고 지적했다.아울러 내용연수가 6년에 달하는 업무용 장비를 임기 내내 써야 하는 만큼, 현재 불거진 불편 사항을 해소할 구체적인 대책이 시급하다고 주문했다. 단순한 기기 성능 점검을 넘어 의원별 업무 환경과 실제 사용 과정의 애로사항을 꼼꼼히 살필 것을 요구했다.의회사무처장은 제12대 전체 의원을 대상으로 노트북 사용에 관한 조사를 실시하고, 그 결과를 토대로 내년 2월 회기까지 보고하겠다고 밝혔다. 선 의원은 최종 보고에 앞서 조사와 개선방안 검토의 진행 상황도 수시로 보고하도록 당부했다.선정환 의원은 “업무용 노트북은 의원들이 임기 동안 지속적으로 활용하는 기본적인 의정활동 지원 장비”라며 “시민의 세금으로 마련하는 만큼 구매 단계부터 실제 사용 수요와 활용 여건을 충분히 검토해 예산이 효율적으로 쓰이도록 해야 한다”고 강조했다.류정임 리포터