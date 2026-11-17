노성철 서울시의원 한강버스 SH 추가 지원 질의… 오세훈 시장 “현 시점에선 약속 어려워”
수정 2026-11-17 19:15
입력 2026-11-17 19:15
SH는 행감에서 추가 대여·출자·지급보증 요청이나 검토 사안 없다고 답변
노 의원, 서울시에 SH 추가 부담을 막을 기준과 대여금 회수계획 공개 요구
서울시의회 노성철 의원(동작구·주택공간위원회)은 17일 열린 제340회 정례회 제2차 본회의 시정질문에서 오세훈 서울시장에게 한강버스 수입이 예상보다 줄거나 민간 투자가 늦어지더라도 서울시가 SH에 추가 대여·출자·지급보증을 요청하지 않겠다고 약속할 수 있는지 물었다. 오 시장은 “지금은 약속할 수 없죠”라고 답했다.
노 의원이 공개한 행정사무감사 자료에 따르면 SH는 기존 약정에 따른 미집행분 외에 추가적인 대여나 출자, 지급보증을 요청받은 적도 검토한 사안도 없다고 선을 그었다.
이에 대해 오 시장은 시정질문 답을 통해 운영사의 자체적인 노력과 민간 금융권 차입이 우선이라는 입장을 밝혔다. 다만 SH가 대주주로서 이미 투입한 자금을 회수하려면 사업이 안정적으로 계속 운영될 수 있도록 뒷받침할 필요가 있다고 덧붙였다.
노성철 의원은 오 시장도 SH의 가장 중요한 역할로 주택 개발을 꼽았다며, 한강버스 수입이 전망에 못 미칠 때마다 SH가 추가 부담을 지는 구조가 돼서는 안 된다고 지적했다. 이어 서울시가 시민 앞에 누가 책임지고 언제부터 얼마씩 돌려받을지 밝혀야 한다고 요구했다.
류정임 리포터
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